Isabel González Casares Martes, 25 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Nueva aportación a nuestra sección de Cantabria en la Mesa de la Sociedad Micológica de Cantabria. Se trata de unos tallarines en salsa de setas, una propuesta que lleva la firma de Mercedes Rodríguez. Un plato equilibrado, sencillo y con setas Portobello, shiitake, eryngii y shimeji marrón. Para aprovechar gastronómicamente los mejores sabores de la temporada otoñal en la que las setas y los hongos tienen un protagonismo de los más apetecible.

Ingredientes 400 g de tallarines.

400 g de setas variadas (Portobello, shiitake, eryngii y shimeji marrón).

30 g de mantequilla (o aceite de oliva virgen extra, si se prefiere).

1 yema de huevo.

200 ml de leche evaporada o nata (preferiblemente leche evaporada).

100 ml de brandy.

Sal y pimienta al gusto.

Elaboración 1 Limpiar bien las setas y picarlas en trozos muy finos. 2 En una sartén, derretir la mantequilla a fuego suave y rehogar las setas con cui-dado, sin dorarlas, hasta que estén tiernas. 3 En un bol aparte, batir la yema con la leche evaporada o nata. Añadir sal, pimienta y el brandy, mezclando bien. 4 Incorporar las setas a la mezcla anterior y colocar todo en un recipiente apto para baño María. Cocinar removiendo constantemente con unas varillas hasta que la salsa espese ligeramente, sin que llegue a hervir (aprox. 5-7 minutos). Debe quedar con una textura sedosa. 5 Cocer los tallarines en abundante agua con sal, siguiendo el tiempo indicado por el fabricante. 6 Servir los tallarines recién cocidos con la salsa de setas caliente por encima.