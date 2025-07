La versión del clásico 'Bloody Mary' que creó un camarero del bar New Harry York

El cóctel de la semana es una versión particular del clásico «Bloody Mary».

No hay duda, este cóctel es una versión muy particular del tradicional «Bloody Mary». Se cree que fue Fernand Petiot en 1920 quien creó este ... combinado siendo él un camarero del reconocido bar parisino New Harry York. También en Estados Unidos en 1940 el comediante Gerge Gessdel tomaba en sus espectáculos una mezcla de zumo de tomate con vodka. Igualmente se atribuye el nombre de Mary a una reina inglesa que perseguía a los protestantes, aunque hay otra versión que asegura que fue Fernand Petiot el que le puso ese nombre por una clienta asidua al bar. Pero cualquiera que sea la historia, las recetas del Bloody Mary son tantas como las de los cócteles con vermut. Los más puristas, aquellos que siguen la receta del Bloody Mary más tradicional solamente utilizan Tabasco, salsa inglesa, sal y limón para darle sabor al tomate.

Ingredientes Vodka.

Tomate maduro.

Zumo de limón.

Vinagre balsámico.

Azúcar líquida.

Pimienta negra.

Sal de apio Elaboración 1 Trituramos el tomate en la coctelera y añadimos 50 ml. de vodka, 15 ml. de vinagre balsámico, 10 ml. de zumo de limón y 10 ml. de azúcar líquida. 2 Salpimentamos al gusto y colamos. La copa donde se sirve el cóctel se decora con un tomate cherry.

