El final perfecto, una mousse de café y chocolate

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:17

Siempre creo que una comida memorable no termina hasta que se sirve el postre. Y cuando café y chocolate se encuentran, ocurre una magia difícil de igualar. Este mousse de café y chocolate es la combinación perfecta entre la intensidad aromática del espresso y la suavidad aterciopelada del cacao. Un postre elegante, fácil de preparar y con ese toque adulto que convierte cualquier cena familiar en una celebración para recordar.

El secreto está en equilibrar el dulzor del chocolate con la fuerza del café, logrando una textura ligera y aireada que se derrite en la boca. Además, este un postre mousse de café y chocolate (receta para 4 personas) que se puede preparar con antelación, lo que permite disfrutar de la velada sin preocuparse por los últimos detalles.

Ingredientes

  • 150 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao).

  • 2 huevos (separando yemas y claras).

  • 150 ml de nata líquida para montar.

  • 1 taza pequeña de café de Café Dromedario.

  • 2 cucharadas de azúcar moreno.

  • 1 pizca de sal.

  • Virutas de chocolate o cacao en polvo para decorar.

Elaboración

  1. 1

    Funde el chocolate al baño maría junto con el café hasta obtener una mezcla homogénea.

  2. 2

    Añade las yemas y el azúcar, mezclando con suavidad.

  3. 3

    Bate la nata hasta que forme picos suaves y agrégala con movimientos envolventes.

  4. 4

    Monta las claras con una pizca de sal y añádelas al final para lograr una textura aireada.

  5. 5

    Reparte en copas y refrigera al menos 2 horas.

Consejo del repostero

Decora con virutas de chocolate, una pizca de flor de sal o unos granos de café tostado. Sirve bien frío y acompaña con una copa de vino dulce o un licor de café. Un postre sencillo, sofisticado y absolutamente irresistible.

