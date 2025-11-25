En el restaurante Pan de Cuco los clásicos de Alex nunca defraudan

José Luis Pérez Santander Martes, 25 de noviembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

Hay sitios como Pan de Cuco que no importa repetir, llevar a unos amigos o familiares, porque sabes que siempre vas a salir satisfecho aunque la carta sea bastante estable gracias a una serie de platos fijos que nunca defraudan y que apetecen en cualquier circunstancia. Lo que funciona..., ¿para qué cambiarlo?

Con esta idea se mueve el chef y responsable de la gestión de Pan de Cuco, Alex Ortiz, al que encontramos más tranquilo y relajado en temporada baja y más centrado en el propio restaurante, donde la rutina, en este caso, es sinónimo de excelencia. Bien respaldado por Diego Garrido como jefe de cocina y por su hermana, Reyes, al frente de la sala, Alex se esfuerza en mantener la regularidad con sus clásicos, sin olvidar tener alguna sugerencia a diario fuera de carta, generalmente al hilo de la temporada.

Tres de las propuestas de Pan de Cuco: macarrones del señorito gratinados, albóndigas de carrillera con salsa strogonoff y «sobachón» (sobao empapado en leche merengada). DM

Platos que no cansan

De su etapa en El Riojano, donde contribuyó a relanzar este clásico de la capital, Alex trajo hace siete años, cuando abrió Pan de Cuco, algunos de sus platos más icónicos. Y en esta relación, siempre recomendables, hay que incluir las croquetas de jamón ibérico, el pastel de cabracho con salsa tártara, la ensaladilla rusa, los callos con pata, morro y patatas fritas, la ensalada de bacalao, pimientos asados y escarola, el steak tartar de vaca, el arroz con pollo picasuelos, el flan de huevo al caramelo, el arroz con leche caramelizado y el sobachón.

Pero la propuesta aquí va más allá con sugerencias donde hay más materia prima que cocina, caso de la ostra francesa gillardeau nº 2 al natural, con salsa ponzu, huevas de trucha y lima o con un escabeche ligero de ave y manzanilla; el bocado pasiego (pan, mantequilla, anchoa y humo) o las anchoas de Conservas Catalina aliñadas.

Otros entrantes interesantes son la ensalada de burrata, calabaza, manzana y avellanas; los tacos de salmón curado con salsa ponzu y yogurt; las setas de temporada con puré trufado y huevo frito; o la legumbre del día, en este caso fueron unas deliciosas pochas con cachón y un toque personal de tomate. Otro plato que merece la pena es el de los macarrones del señorito gratinados presentados en cazuela y también abundantes y muy gustosos.

Para el plato principal, además de un bacalao con piperrada y alioli, hay unas exquisitas albóndigas de carrillera al strogonoff y el lomo bajo de vaca vieja (acompañado de patatas fritas y pimientos verdes).

Para el postre, quien quiera probar otra cosa, son también excelentes opciones el plato de chocolate con pan tostado, aceite y sal y la tarta de yogurt, fresa y yogurt.

Suesa (Ribamontán al Mar) Restaurante Pan de Cuco

Dirección: C/ Calabazas, 17. Suesa (Ribamontán al Mar).

Teléfono: 942 50 40 28.

Propietarios: Alex Ortiz y Carlos Crespo.

Inaugurado: 14 de julio de 2018.

Chef: Alex Ortiz.

Jefe de cocina: Diego Garrido.

Jefa de sala: Reyes Ortiz.

Estilo de cocina: Tradicional y de mercado.

Precio medio: Entre 40 y 45 euros.

Capacidad: 60 comensales, en dos comedores y zona de barra.

Terraza: Sí. Para 40 personas (verano).

Café: Dromedario.

Bodega: Unas cien referencias.

Horario: De 13.30 a 15.00 h. y de 20.30 a 22.00 h. es el horario en el que la cocina permanece abierta para nuevos comensales.

Cierra: Lunes y martes completos y noches de domingo y de miércoles.