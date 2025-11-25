El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guiso de pochas con cachón. DM
Cantabria en la Mesa

En el restaurante Pan de Cuco los clásicos de Alex nunca defraudan

El establecimiento ha cumplido siete años con una propuesta muy sólida y gustosa

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Hay sitios como Pan de Cuco que no importa repetir, llevar a unos amigos o familiares, porque sabes que siempre vas a salir satisfecho aunque la carta sea bastante estable gracias a una serie de platos fijos que nunca defraudan y que apetecen en cualquier circunstancia. Lo que funciona..., ¿para qué cambiarlo?

Con esta idea se mueve el chef y responsable de la gestión de Pan de Cuco, Alex Ortiz, al que encontramos más tranquilo y relajado en temporada baja y más centrado en el propio restaurante, donde la rutina, en este caso, es sinónimo de excelencia. Bien respaldado por Diego Garrido como jefe de cocina y por su hermana, Reyes, al frente de la sala, Alex se esfuerza en mantener la regularidad con sus clásicos, sin olvidar tener alguna sugerencia a diario fuera de carta, generalmente al hilo de la temporada.

Platos que no cansan

De su etapa en El Riojano, donde contribuyó a relanzar este clásico de la capital, Alex trajo hace siete años, cuando abrió Pan de Cuco, algunos de sus platos más icónicos. Y en esta relación, siempre recomendables, hay que incluir las croquetas de jamón ibérico, el pastel de cabracho con salsa tártara, la ensaladilla rusa, los callos con pata, morro y patatas fritas, la ensalada de bacalao, pimientos asados y escarola, el steak tartar de vaca, el arroz con pollo picasuelos, el flan de huevo al caramelo, el arroz con leche caramelizado y el sobachón.

Pero la propuesta aquí va más allá con sugerencias donde hay más materia prima que cocina, caso de la ostra francesa gillardeau nº 2 al natural, con salsa ponzu, huevas de trucha y lima o con un escabeche ligero de ave y manzanilla; el bocado pasiego (pan, mantequilla, anchoa y humo) o las anchoas de Conservas Catalina aliñadas.

Otros entrantes interesantes son la ensalada de burrata, calabaza, manzana y avellanas; los tacos de salmón curado con salsa ponzu y yogurt; las setas de temporada con puré trufado y huevo frito; o la legumbre del día, en este caso fueron unas deliciosas pochas con cachón y un toque personal de tomate. Otro plato que merece la pena es el de los macarrones del señorito gratinados presentados en cazuela y también abundantes y muy gustosos.

Para el plato principal, además de un bacalao con piperrada y alioli, hay unas exquisitas albóndigas de carrillera al strogonoff y el lomo bajo de vaca vieja (acompañado de patatas fritas y pimientos verdes).

Para el postre, quien quiera probar otra cosa, son también excelentes opciones el plato de chocolate con pan tostado, aceite y sal y la tarta de yogurt, fresa y yogurt.

Suesa (Ribamontán al Mar)

Restaurante Pan de Cuco

Dirección: C/ Calabazas, 17. Suesa (Ribamontán al Mar).

Teléfono: 942 50 40 28.

Propietarios: Alex Ortiz y Carlos Crespo.

Inaugurado: 14 de julio de 2018.

Chef: Alex Ortiz.

Jefe de cocina: Diego Garrido.

Jefa de sala: Reyes Ortiz.

Estilo de cocina: Tradicional y de mercado.

Precio medio: Entre 40 y 45 euros.

Capacidad: 60 comensales, en dos comedores y zona de barra.

Terraza: Sí. Para 40 personas (verano).

Café: Dromedario.

Bodega: Unas cien referencias.

Horario: De 13.30 a 15.00 h. y de 20.30 a 22.00 h. es el horario en el que la cocina permanece abierta para nuevos comensales.

Cierra: Lunes y martes completos y noches de domingo y de miércoles.

