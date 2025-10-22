El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La riqueza vinícola: mezcla de tradición e innovación

Puente Viesgo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La ponencia de variedades en la copa estuvo dirigida por Alfredo Torrijos, presidente de los sumilleres de Cantabria, y permitió descubrir la riqueza vinícola de la región. Se cataron dos vinos representativos de tradición e innovación.

El primero fue un albariño de Raúl Gómez, de la bodega y quesería Tresgallo (Suances). Ingeniero informático de formación, Gómez recuperó hace ocho años un viñedo de media hectárea con 1.200 viñas en espaldera. Su vino, elaborado en la Bodega Bahía de Santander, presenta color amarillo brillante, acidez característica de la costa y delicados toques cítricos. Torrijos destacó el crecimiento del viñedo y la mejora constante de la calidad de la uva.

El segundo fue un tinto Mencía 100%, crianza 2022 de Angel Moreno, de la bodega Sierra del Oso (IGP Tierra de Liébana). Con doce meses de crianza (seis en barrica y seis en botella), ofrece acidez moderada y aromas a frutos secos. El enólogo Víctor García explicó que la filosofía de la bodega es «intervenir el vino lo menos posible», mientras Moreno resaltó las condiciones climáticas y la naturaleza caliza del suelo, que marcaron la plantación en bancadas.

