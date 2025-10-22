Los tesoros del sabor cántabro El Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo acoge la quinta edición de Sabor en Cantabria con algunos de los productos estrella de la región, como el sobao y los quesos pasiegos, el bonito del norte, el salmón atlántico y las anchoas

Kevin Barquín Puente Viesgo Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:20

Como suele ocurrir con este «imprescindible» de la gastronomía regional, la acogida de la primera jornada de la quinta edición de Sabor en Cantabria fue máxima. Hileras de gente se amontonaban delante de la puerta de cada salón varios minutos antes de las ponencias con el objetivo de conseguir asiento y degustar alguno de los productos incluidos en el programa. Un ejemplo, la ponencia dedicada a los quesos pasiegos. Siete variedades, de distintos tipos y elaboradas con productos cántabros de primera calidad. A medida que se acercaba la hora de inicio, aumentaban los nervios de los asistentes por quedarse sin un sitio para probar los 'quesucos'. «Habrá que meter el codo», bromeaba uno de los que esperaban en la cola.

El programa de este año no tenía precedentes: «El mejor hasta la fecha». Más de un centenar de ponentes y un total de 32 actividades acercan a los visitantes algunos de los productos más emblemáticos de la región. Tanto es así que, durante la jornada de ayer, acudieron al Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo –el mismo escenario que ha albergado todas las ediciones anteriores– más de un millar de personas: estudiantes, profesionales de distintos sectores y aficionados a la gastronomía que no quisieron perderse la cita.

La primera de las dos jornadas arrancó con un desayuno saludable para escolares. Alumnos y docentes disfrutaron de un desayuno completo y de los consejos de la cocinera y profesora de cocina Reyes Gómez: «Hay que beber un vaso de agua nada más despertar y desayunar siempre». Macedonia de frutas, tomate triturado, jamón york o galletas de mantequilla eran algunos de los productos a elegir. Y gustó. Había quien, mientras Gómez daba sus últimas explicaciones, se atrevía a preguntar si se podía repetir. Pero no. Había que dar paso a la siguiente conferencia.

Una cocinera de Conservas Codesa sirve las anchoas recién fileteadas. Luis Palomeque

«Con el grado de implicación que muestran ponentes, chefs y asistentes debemos continuar haciéndolo mucho más tiempo», apuntaba José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés y coordinador del suplemento Cantabria en la Mesa. En la inauguración institucional también dejaron su huella otros de los cargos del encuentro. Como Óscar Villegas, alcalde de Puente Viesgo, que destacaba que «los cinco años que se ha celebrado este encuentro siempre ha hecho sol; da gusto ver el pueblo repleto de gente joven». Por su parte, Cristina Montes, directora general de FP del Gobierno, subrayó el valor de Sabor en Cantabria para los estudiantes, porque «los jóvenes cuando aprenden de verdad es con los ejemplos prácticos, cuando salen de las aulas».

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, insistió en su intervención en «el fuerte compromiso» de la Consejería con la industria agroalimentaria, un sector que constituye el 23,5% del tejido industrial de Cantabria y genera alrededor de 7.000 empleos directos, de los cuales el 50% corresponden a mujeres. Actualmente, la región cuenta con 600 empresas agroalimentarias registradas oficialmente y el sector mueve unos 700 millones de euros al año.