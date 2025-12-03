Las tabernas del Herrero, una fórmula con recorrido

Una cuidada cocina tradicional en pleno centro de Santander de la mano de un chef con talento

Las carnes rojas preparadas a la brasa son seña de identidad de la casa.

José Luis Pérez Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:53

Cuando Ramón López emprendió una nueva aventura laboral en Valladolid para liderar la Taberna del Herrero que se ubica junto a la plaza mayor de la capital castellana, más de uno lamentó la pérdida de un profesional de primer nivel que se había forjado, entre otros establecimientos, en la recordada Cúpula, junto a su gran amigo Nacho Basurto.

Tras relanzar aquel negocio, Ramón descubrió que el formato de mesón-taberna tiene mucho recorrido en los tiempos actuales. Eso fue lo que le decidió, con la compañía de varios socios, entre los que destaca Nani de la Lama, a trasladar un formato de éxito a Santander. Así se abrieron las tabernas del Herrero de El Campón en Peñacastillo, la de la calle Rubio, la de la S-20 y finalmente, ahora se cumple un año, la de Hernán Cortés.

El grupo ha crecido, asentando cada proyecto antes de dar un paso adelante. Y desde que se incorporó al mismo Kike Pérez, como chef ejecutivo de todas las tabernas, se ha consolidado un estilo de cocina en el que lo tradicional y los platos reconocibles y apetecibles, conviven con alguna especialidad fuera de carta en la que se percibe un gusto por hacer bien las cosas y con un toque moderno pero sin perder de vista el horizonte.

La Taberna del Herrero es uno de esos restaurantes que mantienen desde hace años una línea clara: cocina tradicional, raciones generosas, precios moderados y una carta diseñada para gustar a un público amplio, desde familias hasta grupos de amigos o clientes que buscan una comida solvente. Su oferta, extensa y variada, permite armar desde un picoteo informal hasta una comida completa con entrantes, pescados, carnes y arroces de elaboración cuidada.

Un poco de todo

En el apartado de entradas frías destacan opciones clásicas como el pudding de pescado y marisco, el lomo de cecina con zumo de oliva, la burrata con tomate en dos texturas o el lacón ibérico a la gallega. La posibilidad de pedir medias raciones es especialmente práctica para compartir.

Las entradas calientes recorren el recetario popular: torreznos de Soria, chistorra, morcilla de Burgos frita con cebolla roja de Liébana, mejillones a la marinera, croquetas de jamón o callos a fuego lento, junto a propuestas actuales como fingers de pollo o la parrillada de verduras.

Los huevos camperos –con jamón, chistorra, torreznos o morcilla– figuran entre los platos más demandados. En los arroces y platos de cuchara destacan el arroz cremoso de marisco y los judiones de La Granja con langostinos y mejillones. El capítulo de pescados mantiene una oferta clásica que incluye maganos a la plancha, albóndigas de pescado en salsa marinera, pimientos rellenos de bacalao o pescado de roca a la media sal.

Carne

La carne de pasto de alta montaña ocupa un espacio destacado: solomillo, entrecot de 800 g, chuletón premium o lechazo de Riaza al estilo de Segovia, junto a elaboraciones más actuales como la hamburguesa de tudanca con queso La Jarradilla o el rulo de rabo desmigado.

El restaurante completa su propuesta con un menú del día (20,90 € entre semana y 25,90 € fines de semana) y los postres del carro (6,50 €) –una puesta en escena que llama la atención–, donde no faltan clásicos como la leche frita o el flan, un cierre habitual para una clientela muy fiel.

Estos días de comidas y cenas de grupos, las cuatro tabernas ofrecen su máximo rendimiento.

Santander Taberna del Herrero Hernán Cortés

Dirección: C/ Hernán Cortés nº 47. Santander.

Teléfono: 942 41 00 15.

Otras tabernas: El Campón, junto a la S-20 y en la calle Rubio. El quinto establecimiento está en Valladolid.

Dirección: Ramón López.

Inaugurado: 4 diciembre 2024.

Jefe de cocina y chef ejecutivo del grupo de Taberna del Herrero: Kike Pérez (en la imagen).

Jefe de sala: David Abramo.

Estilo de cocina: Tradicional y de mercado.

Precio medio de la carta: Entre 25 y 35 euros.

Menú diario: 20,90 euros.

Menú festivos y fin de semana: 25,90 euros.

Capacidad: Unos 130 comensales en tres espacios.

Horario de cocina: De 13 a 16 h. y de 20.30 h. a fin de cenas.

Bodega: Unas 70 referencias.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: OLA y subterráneos de Pombo y Castelar.