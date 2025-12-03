Las tabernas del Herrero, una fórmula con recorrido
El restaurante de la semana ·Una cuidada cocina tradicional en pleno centro de Santander de la mano de un chef con talento
Santander
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:53
Cuando Ramón López emprendió una nueva aventura laboral en Valladolid para liderar la Taberna del Herrero que se ubica junto a la plaza mayor de la capital castellana, más de uno lamentó la pérdida de un profesional de primer nivel que se había forjado, entre otros establecimientos, en la recordada Cúpula, junto a su gran amigo Nacho Basurto.
Tras relanzar aquel negocio, Ramón descubrió que el formato de mesón-taberna tiene mucho recorrido en los tiempos actuales. Eso fue lo que le decidió, con la compañía de varios socios, entre los que destaca Nani de la Lama, a trasladar un formato de éxito a Santander. Así se abrieron las tabernas del Herrero de El Campón en Peñacastillo, la de la calle Rubio, la de la S-20 y finalmente, ahora se cumple un año, la de Hernán Cortés.
El grupo ha crecido, asentando cada proyecto antes de dar un paso adelante. Y desde que se incorporó al mismo Kike Pérez, como chef ejecutivo de todas las tabernas, se ha consolidado un estilo de cocina en el que lo tradicional y los platos reconocibles y apetecibles, conviven con alguna especialidad fuera de carta en la que se percibe un gusto por hacer bien las cosas y con un toque moderno pero sin perder de vista el horizonte.
La Taberna del Herrero es uno de esos restaurantes que mantienen desde hace años una línea clara: cocina tradicional, raciones generosas, precios moderados y una carta diseñada para gustar a un público amplio, desde familias hasta grupos de amigos o clientes que buscan una comida solvente. Su oferta, extensa y variada, permite armar desde un picoteo informal hasta una comida completa con entrantes, pescados, carnes y arroces de elaboración cuidada.
1 /
Un poco de todo
En el apartado de entradas frías destacan opciones clásicas como el pudding de pescado y marisco, el lomo de cecina con zumo de oliva, la burrata con tomate en dos texturas o el lacón ibérico a la gallega. La posibilidad de pedir medias raciones es especialmente práctica para compartir.
Las entradas calientes recorren el recetario popular: torreznos de Soria, chistorra, morcilla de Burgos frita con cebolla roja de Liébana, mejillones a la marinera, croquetas de jamón o callos a fuego lento, junto a propuestas actuales como fingers de pollo o la parrillada de verduras.
Los huevos camperos –con jamón, chistorra, torreznos o morcilla– figuran entre los platos más demandados. En los arroces y platos de cuchara destacan el arroz cremoso de marisco y los judiones de La Granja con langostinos y mejillones. El capítulo de pescados mantiene una oferta clásica que incluye maganos a la plancha, albóndigas de pescado en salsa marinera, pimientos rellenos de bacalao o pescado de roca a la media sal.
Carne
La carne de pasto de alta montaña ocupa un espacio destacado: solomillo, entrecot de 800 g, chuletón premium o lechazo de Riaza al estilo de Segovia, junto a elaboraciones más actuales como la hamburguesa de tudanca con queso La Jarradilla o el rulo de rabo desmigado.
El restaurante completa su propuesta con un menú del día (20,90 € entre semana y 25,90 € fines de semana) y los postres del carro (6,50 €) –una puesta en escena que llama la atención–, donde no faltan clásicos como la leche frita o el flan, un cierre habitual para una clientela muy fiel.
Estos días de comidas y cenas de grupos, las cuatro tabernas ofrecen su máximo rendimiento.
Santander
Taberna del Herrero Hernán Cortés
Dirección: C/ Hernán Cortés nº 47. Santander.
Teléfono: 942 41 00 15.
Otras tabernas: El Campón, junto a la S-20 y en la calle Rubio. El quinto establecimiento está en Valladolid.
Dirección: Ramón López.
Inaugurado: 4 diciembre 2024.
Jefe de cocina y chef ejecutivo del grupo de Taberna del Herrero: Kike Pérez (en la imagen).
Jefe de sala: David Abramo.
Estilo de cocina: Tradicional y de mercado.
Precio medio de la carta: Entre 25 y 35 euros.
Menú diario: 20,90 euros.
Menú festivos y fin de semana: 25,90 euros.
Capacidad: Unos 130 comensales en tres espacios.
Horario de cocina: De 13 a 16 h. y de 20.30 h. a fin de cenas.
Bodega: Unas 70 referencias.
Café: Dromedario.
Aparcamiento: OLA y subterráneos de Pombo y Castelar.