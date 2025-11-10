Aplazada la declaración de Susinos y Serdio por la querella interpuesta por Pacma por las extracciones del lobo

La declaración de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Suninos (PP), y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, fijada para este miércoles, 12 noviembre, por la querella criminal interpuesta por el Partido Animalista Pacma por la extracción de lobos en la región, ha sido aplazada.

Así lo ha informado este lunes a preguntas de los medios de comunicación la propia Susinos, quien ha señalado que el Juzgado les ha notificado el aplazamiento de la misma sin que se ha haya fijado aún una nueva fecha.

Susinos ha dicho que afronta la declaración «con total tranquilidad» y «a sabiendas» de que está haciendo «lo que tengo que hacer, además, de una manera completamente legal», ha aseverado.

De esta forma, ha sostenido que desde su departamento se está cumpliendo el Plan de Gestión del Lobo. «Estamos velando por nuestra cabaña ganadera, por nuestros animales, por nuestros ganaderos, por la convivencia equilibrada», ha descastado.

En este sentido, ha puntualizado que «no queremos acabar con el lobo», sino «realizar un control poblacional para que sea posible ese equilibrio tan necesario para que pueda convivir con nuestros ganaderos».

Ha insistido en que declarará ante el juez «con total tranquilidad» y «con orgullo» de poder «defender los intereses de los ganaderos de Cantabria».

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander admitió a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre el Partido Animalista Pacma contra la consejera y el director general por las extracciones para el control poblacional de lobo que se ejecutan en la comunidad.

La cita estaba fijada para el 12 de noviembre y llamaba a declarar como investigados a Susinos y Serdio, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.

La consejera ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar los presupuestos de su departamento para el 2026.