Hamza El Yassir Eddaou. DM
El perfil | Hamza El Yassir

Un cántabro que vino de Marruecos

El nuevo presidente de la Asociación de Turismo Rural tiene un grado y dos másteres en el área turística

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025

Vinculado al sector turístico desde el mismo día en que aterrizó en España, hace ya veinte años frenéticos, y propietario de una pequeña posada rural ... llamada La Socarrena –porque eso mismo es lo que era antes de que él lo acondicionara, un cobertizo para guardar los aperos de labranza–, Hamza El Yassir Eddaou (Marruecos, 1986) es desde hace apenas unas horas el nuevo presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, entidad que conoce bien y que ha dado a conocer mejor pues no en vano ha sido él mismo quien la ha acompañado en su proceso de promoción y digitalización.

