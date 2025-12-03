El CGPJ convoca la plaza de presidente del Tribunal Superior de Cantabria para relevar a López del Moral

Ya es oficial. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este miércoles la convocatoria de la plaza de presidente del Tribunal Superior ... de Justicia de Cantabria (TSJC), al expirar el mandato de José Luis López del Moral, que fue nombrado en 2015 y ha estado en el cargo durante dos mandatos de cinco años.

Según informó el gabinete de prensa del TSJC, el CCPJ aprobado anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de esta plaza y de otras cinco más, entre ellas la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Cantabria, también por expiración del mandato de su titular, Mercedes Sancha.

Tras conocer la decisión del CGPJ, López del Moral explicó, en declaraciones a EFE, que su compromiso era estar hasta este diciembre, los dos mandatos, aunque es probable que al final tenga que seguir algo más, hasta febrero del año que viene, en tanto se hace la transición y se concluye el proceso preceptivo para el relevo. Y es que ahora se tendrá que publicar la convocatoria en el BOE y después hay un plazo determinado para la presentación de aspirantes.

El presidente del TSJC destacó que en esta etapa al frente del TSJC ha intentado desarrollar el cargo con responsabilidad, «sabiendo que es un desempeño difícil» al tratarse de una administración «que tiene pocos medios y donde hay mucho trabajo». Aun así, la valoración de estos años que hace desde el punto de vista personal es positiva. «No quiero decir que sea positiva porque lo he hecho bien o mal, que no soy yo el que lo tengo que valorar, tienen que ser otros. Pero desde mi perspectiva he aprendido mucho. Tienes la gran ventaja de que entras en contacto con un montón de personas. Y eso también es algo que te enriquece», afirmó este magistrado, que en mayo solicitó ocupar una plaza en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, que está pendiente de resolución.

Una época «muy dura»

Durante sus dos mandatos, López del Moral ha afrontado al frente del TSJC algunos momentos «críticos», como el covid o huelgas con impacto en la Administración de Justicia. «Se ha pasado una época muy dura», aseveró, antes de señalar que lo que hay ahora encima de la mesa es la culminación del cambio organizativo de los órganos unipersonales a los tribunales de instancia, que ya se ha implementado en toda la región salvo el partido de Santander, el más importante, que será a partir del 31 de diciembre.

Para el presidente del TSJC, uno de los grandes retos que tendrá quien le suceda será precisamente que «el sistema siga funcionando y mejore». López del Moral también cree que «es muy bueno que haya renovación». «Y esto es lo que esperamos ahora, que se va a renovar y seguro que para mejor», aseveró. «Yo desde luego me llevo un buen recuerdo, un muy buen recuerdo de esta etapa», resaltó el presidente, que seguirá aún unos meses más en el cargo.

Aunque suena algún nombre ya para ocupar el cargo, de momento no se ha hecho oficial.