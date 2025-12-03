El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

López del Moral tomando posesión en el año 2015. Andrés Fernandez

El CGPJ convoca la plaza de presidente del Tribunal Superior de Cantabria para relevar a López del Moral

El actual dirigente del máximo órgano judicial de Cantabria ha solicitado una plaza en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:04

Ya es oficial. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este miércoles la convocatoria de la plaza de presidente del Tribunal Superior ... de Justicia de Cantabria (TSJC), al expirar el mandato de José Luis López del Moral, que fue nombrado en 2015 y ha estado en el cargo durante dos mandatos de cinco años.

