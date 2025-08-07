Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Jueves, 7 de agosto 2025, 14:33
1Seguridad
La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
Algunos vecinos defienden la necesidad de instalar medidas de protección en la zona de los acantilados, mientras que otros, incluida la alcaldesa, aseguran que ... es inviable «porque tendríamos que vallar toda la costa Cantábrica».
2Conflictos laborales
Educación rechaza acudir este viernes a a la convocatoria de los sindicatos sobre los salarios
La Consejería no propone una nueva fecha para continuar con la resolución del conflicto por la retribución del profesorado.
3Torrelavega
La Policía Local recupera una furgoneta robada al Ayuntamiento de Reocín tras una persecución nocturna
El vehículo, serigrafiado con el logotipo municipal, fue hallado sin motor ni parte delantera y remolcado por una cadena. Hay al menos siete personas implicadas en los hechos.
4Patrimonio
El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
El PRC señala al equipo de gobierno por su «inacción», falta de mantenimiento y «desprecio» por el patrimonio de la ciudad.
5Turismo
Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
Los dueños de los negocios vacacionales creen que es un decreto «arbitrario» que «busca eliminar esta modalidad de alojamiento por el que apuestan las familias de manera mayoritaria».
