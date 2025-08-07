El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:33

  1. 1

    Seguridad

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino

Algunos vecinos defienden la necesidad de instalar medidas de protección en la zona de los acantilados, mientras que otros, incluida la alcaldesa, aseguran que ... es inviable «porque tendríamos que vallar toda la costa Cantábrica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  2. 2 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  7. 7 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  8. 8

    La luminosa historia del Rayo Verde
  9. 9 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  10. 10 La variante de Renedo ya ha sido adjudicada en 17 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria