Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Algunos vecinos defienden la necesidad de instalar medidas de protección en la zona de los acantilados, mientras que otros, incluida la alcaldesa, aseguran que ... es inviable «porque tendríamos que vallar toda la costa Cantábrica».

