Muchos aficionados han pasado la noche en la cola. Juanjo Santamaría

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:12

    Imagen principal - Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos
    Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos

Los aficionados esperan toda la noche para hacerse con uno de los 550 carnés de socio que restan hasta llegar al tope de los ... 18.200.

