Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Los aficionados esperan toda la noche para hacerse con uno de los 550 carnés de socio que restan hasta llegar al tope de los ... 18.200.

2 Conflictos laborales Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre

La Junta de Personal Docente, ante la falta de avances en la negociación por el aumento salarial, convoca dos días de paro al comienzo de cada etapa educativa en colegios, institutos, centros de adultos, música y artes y escuelas de idiomas.

3 La Patrona Sigue con El Diario el desfile y el pregón de las fiestas de Torrelavega

El Diario Montañés, en colaboración con Cantabria Televisión, emite desde la página web el pistoletazo de salida de La Patrona, desde las 19.30 horas.

4 Economía El Muelle de Raos 3 ya permite operar de manera simultanea a dos buques portacontenedores

Con esta actuación ya se encuentran operativos los primeros 120 metros lineales de los 170 que conformarán la nueva plataforma del muelle.

5 Música Leiva, en la campa: 12.000 personas, dos horas de concierto y «si pones el puto flash arderás en el infierno»

El músico y su espectacular banda ofrecieron un bolo de 22 canciones que repasaron la trayectoria del artista desde sus comienzos con Pereza.