Una mujer da crema protector solar a un hombre esta mañana en Cantabria. Juanjo Santamaría

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

DM

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:38

  1. 1

    Imagen principal - Otra jornada abrasadora en el sur de Cantabria
    Ola de calor

    Otra jornada abrasadora en el sur de Cantabria

Valderredible está en aviso naranja hasta las nueve de la noche por temperaturas que podrían superar los 40 grados. Polientes, que ya rebasa holgadamente ... los 30º, marca a estas horas la máxima regional.

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  4. 4

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  5. 5

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  6. 6

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  7. 7 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  8. 8

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  9. 9

    Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales
  10. 10

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?

