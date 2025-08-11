Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Lunes, 11 de agosto 2025, 14:38
-
1Ola de calor
Otra jornada abrasadora en el sur de Cantabria
Valderredible está en aviso naranja hasta las nueve de la noche por temperaturas que podrían superar los 40 grados. Polientes, que ya rebasa holgadamente ... los 30º, marca a estas horas la máxima regional.
-
2Santander
Gema Igual, sobre las ratas: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
La alcaldesa explica que existe un plan de desratización que deben de coordinar con fincas privadas con falta de salubridad.
-
3Verano
La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
La Policía de Ribamontán al Mar detecta «un aumento significativo» de coches con tiendas de campaña instaladas sobre su techo.
-
4Delitos
Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
El presunto autor de los hechos, un vecino de la misma localidad, está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación y ha entrado en prisión.
-
5Tráfico
Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
Un control de gálibo disuade desde la semana pasada a los conductores de estos vehículos, al tiempo que dos personas vigilan y sancionan su acceso.
