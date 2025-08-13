Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:41

    Imagen principal - La nueva imagen del paseo de Gamazo
    La nueva imagen del paseo de Gamazo

Gema Igual y César Díaz supervisan el acabado de la primera fase de las obras que llegarán hasta la playa de Los Peligros «el ... próximo verano».

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  3. 3

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

