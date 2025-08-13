Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:41
1Santander
La nueva imagen del paseo de Gamazo
Gema Igual y César Díaz supervisan el acabado de la primera fase de las obras que llegarán hasta la playa de Los Peligros «el ... próximo verano».
2Suceso
Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
Un funcionario de El Dueso se lo ha encontrado ahorcado este miércoles durante el recuento de presos.
3El tiempo
Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
La Aemet, que confirma la ola de calor en la región, activa la alerta naranja y amarilla por altas temperaturas para el día 15 de agosto en la costa y el interior
4Tribunales
Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
El juez sostiene que «no tenía autorización» y que intentó convencer a un policía nacional para que rebajase la protección de la mujer a la que supuestamente agredió su novio, un traficante con el que el investigado tenía «una relación personal».
5Gratitud
«Ricardo me salvó la vida»
Una mujer de 81 años, vecina de Santander, escribe una carta a El Diario Montañés para agradecer a un inspector de la Policía Nacional que le salvara la vida.
