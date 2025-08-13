Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Gema Igual y César Díaz supervisan el acabado de la primera fase de las obras que llegarán hasta la playa de Los Peligros «el ... próximo verano».

2 Suceso Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero

Un funcionario de El Dueso se lo ha encontrado ahorcado este miércoles durante el recuento de presos.

3 El tiempo Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega

La Aemet, que confirma la ola de calor en la región, activa la alerta naranja y amarilla por altas temperaturas para el día 15 de agosto en la costa y el interior

4 Tribunales Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista

El juez sostiene que «no tenía autorización» y que intentó convencer a un policía nacional para que rebajase la protección de la mujer a la que supuestamente agredió su novio, un traficante con el que el investigado tenía «una relación personal».

5 Gratitud «Ricardo me salvó la vida»

Una mujer de 81 años, vecina de Santander, escribe una carta a El Diario Montañés para agradecer a un inspector de la Policía Nacional que le salvara la vida.