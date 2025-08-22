Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:39
-
1Prohibido el baño
Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
Salud Pública ordena al Ayuntamiento que clausure temporalmente el arenal después de comprobar, ayer, jueves, que la ría de La Canal llega muy sucia a esa zona donde se han bañado y jugado todos los afectados
-
2José Alberto, entrenador del Racing
«La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
José Alberto, entrenador del Racing, agradece el trabajo del futbolista de Vioño, recién desvinculado del club, pero cree que la salida era «lo más honesto»
-
3Agenda de planes
Ya están aquí los guerreros cántabros
Hoy se inician los actos de las Guerras de Buelna, pero también hay grandes conciertos y las fiestas patronales siguen en todo su esplendor
-
4En Santander
Denunciadas dos mujeres por ejercer como guías turísticas sin autorización
La asociación de profesionales de Cantabria pidió hace dos meses a la Policía Local que controle el intrusismo de personas que hacen tours gratuitos
-
5En Santander
Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio
Fue descubierto por una de las víctimas, que vio un teléfono apuntando hacia ella en lo alto de la cabina | El juez le ha impuesto una orden de alejamiento del centro deportivo
