Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:39

  1. 1

    Prohibido el baño

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores

Salud Pública ordena al Ayuntamiento que clausure temporalmente el arenal después de comprobar, ayer, jueves, que la ría de La Canal llega muy sucia a esa zona donde se han bañado y jugado todos los afectados

  1. 2

    José Alberto, entrenador del Racing

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»

José Alberto, entrenador del Racing, agradece el trabajo del futbolista de Vioño, recién desvinculado del club, pero cree que la salida era «lo más honesto»

  1. 3

    Agenda de planes

    Ya están aquí los guerreros cántabros

Hoy se inician los actos de las Guerras de Buelna, pero también hay grandes conciertos y las fiestas patronales siguen en todo su esplendor

  1. 4

    En Santander

    Denunciadas dos mujeres por ejercer como guías turísticas sin autorización

La asociación de profesionales de Cantabria pidió hace dos meses a la Policía Local que controle el intrusismo de personas que hacen tours gratuitos

  1. 5

    En Santander

    Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio

Fue descubierto por una de las víctimas, que vio un teléfono apuntando hacia ella en lo alto de la cabina | El juez le ha impuesto una orden de alejamiento del centro deportivo

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  3. 3 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  4. 4

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    Los comercios de Isabel II y Lealtad, llenos de barro: «Nos ha llegado el agua hasta el almacén»
  9. 9

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

