Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04
-
1Comercio
Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
Una heladería Regma y un bar especializado en productos ibéricos, 'La Dehesa de los Pacos', próximos negocios de la plaza santanderina.
-
2Medio ambiente
Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
Los agentes medioambientales ... de la Consejería de Ganadería Rural encontraron las artes de pesca durante el registro a una embarcación.
-
3Educación
El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
La Consejería arroja un 43% de seguimiento, mientras que los sindicatos registran un 56%.
-
4De político a artista
La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine
El debut del expresidente de Cantabria en la gran pantalla llega de la mano de Ana Mugarren con un pequeño papel en la película 'Cuerpos Locos'.
-
5Santoña
Becas a la excelencia para la estudiantes Andrea, Adriana y Naia
La Fundación Manzanedo reconoce el «esfuerzo, talento y el compromiso» de estas alumnas de segundo de bachillerato del instituto Marqués de Manzanedo con una ayuda de 2.000 euros para su etapa universitaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
-
- Pesca
- Santander
- Marismas de Santoña
- Mercado del Este de Santander
- Santoña
- Miguel Ángel Revilla Roiz
- Educación en Cantabria
- Conflictos laborales en Cantabria
- Pesca en Cantabria
- Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria
- Comercio de Santander
- Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades
- Ayuntamiento de Santander
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.