Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Mercado del Este, donde se han adjudicado dos nuevos negocios.

DM Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

1 Comercio Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este

Una heladería Regma y un bar especializado en productos ibéricos, 'La Dehesa de los Pacos', próximos negocios de la plaza santanderina.

2 Medio ambiente Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Los agentes medioambientales ... de la Consejería de Ganadería Rural encontraron las artes de pesca durante el registro a una embarcación.

3 Educación El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente La Consejería arroja un 43% de seguimiento, mientras que los sindicatos registran un 56%. 4 De político a artista La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine El debut del expresidente de Cantabria en la gran pantalla llega de la mano de Ana Mugarren con un pequeño papel en la película 'Cuerpos Locos'. 5 Santoña Becas a la excelencia para la estudiantes Andrea, Adriana y Naia La Fundación Manzanedo reconoce el «esfuerzo, talento y el compromiso» de estas alumnas de segundo de bachillerato del instituto Marqués de Manzanedo con una ayuda de 2.000 euros para su etapa universitaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión