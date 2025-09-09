El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mercado del Este, donde se han adjudicado dos nuevos negocios. Daniel Pedriza

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04

    Comercio

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este

Una heladería Regma y un bar especializado en productos ibéricos, 'La Dehesa de los Pacos', próximos negocios de la plaza santanderina.

    Imagen principal - Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
    Medio ambiente

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Los agentes medioambientales ... de la Consejería de Ganadería Rural encontraron las artes de pesca durante el registro a una embarcación.

Top 50
    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

