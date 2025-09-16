El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48

  1. 1

    Imagen principal - Attaoui se clasifica para las semifinales de los 800
    Atletismo | Mundial de Japón

    Attaoui se clasifica para las semifinales de los 800

El torrelaveguense ha sido el más rápido en su serie (1.45.25) por delante del canadiense Arop, uno de los grandes favoritos.

  1. 2

    Imagen principal - La Sala Kaya se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
    Santander

    La Sala Kaya se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año

El ... nuevo «espacio cultural», en la avenida de Nueva Montaña, contará con artistas y grupos como Café Quijano, Juan Magán, la Orquesta Mondragón, Omar Montes o Beret.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  4. 4

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  5. 5

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  6. 6 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  7. 7

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid
  10. 10

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales

Espacios grises

