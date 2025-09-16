Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48 Comenta Compartir

1 Atletismo | Mundial de Japón Attaoui se clasifica para las semifinales de los 800

El torrelaveguense ha sido el más rápido en su serie (1.45.25) por delante del canadiense Arop, uno de los grandes favoritos.

2 Santander La Sala Kaya se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año

El ... nuevo «espacio cultural», en la avenida de Nueva Montaña, contará con artistas y grupos como Café Quijano, Juan Magán, la Orquesta Mondragón, Omar Montes o Beret.

3 Estafa La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico La Universidad de Cantabria recuerda que nunca solicita dinero mediante transferencias bancarias a través del mail. 4 Valdeolea Reunión de urgencia en Cementos Alfa para conocer causas y consecuencias del incendio del lunes Los bomberos tardaron cerca de media hora en apagar el fuego que no causó heridos ni riesgo importante para la fábrica de Mataporquera. 5 Aviso El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas Alerta de contactos en los que nadie habla o invitan a añadir el número a la lista de contactos del móvil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión