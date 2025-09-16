Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48
1Atletismo | Mundial de Japón
Attaoui se clasifica para las semifinales de los 800
El torrelaveguense ha sido el más rápido en su serie (1.45.25) por delante del canadiense Arop, uno de los grandes favoritos.
2Santander
La Sala Kaya se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
El ... nuevo «espacio cultural», en la avenida de Nueva Montaña, contará con artistas y grupos como Café Quijano, Juan Magán, la Orquesta Mondragón, Omar Montes o Beret.
3Estafa
La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico
La Universidad de Cantabria recuerda que nunca solicita dinero mediante transferencias bancarias a través del mail.
4Valdeolea
Reunión de urgencia en Cementos Alfa para conocer causas y consecuencias del incendio del lunes
Los bomberos tardaron cerca de media hora en apagar el fuego que no causó heridos ni riesgo importante para la fábrica de Mataporquera.
5Aviso
El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
Alerta de contactos en los que nadie habla o invitan a añadir el número a la lista de contactos del móvil.
