Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:21
-
1Economía
BBVA prevé que el crecimiento del PIB de Cantabria se modere del 2% al 1,6% en 2026 lastrado por la industria
El informe presentado este miércoles por el Servicio de Estudios de BBVA confirma el empuje del turismo y estima que la región creará 5. ... 500 nuevos empleos durante 2025-2026.
-
2Seguridad
Cantabria invertirá 8 millones en tres años para modernizar el Servicio de Emergencias
El plan contempla la renovación de vehículos, la construcción de un nuevo parque en Valdáliga y reformas en el resto de instalaciones, además de nuevo material y equipos de protección.
-
3Clima
El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
La Aemet vaticina que las temperaturas serán durante la estación que entra medio grado superiores a lo habitual en todo el país.
-
4Cine
'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España para competir por la nominación al Oscar a mejor película internacional
El cineasta gallego está hoy miércoles presente en el Festival de Cine de Santander, donde protagonizará varios actos y su película, premiada en Cannes, se proyectará en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria.
-
5Tráfico de drogas
Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche
Hay un pontevedrés detenido, por intentar introducir la droga procedente de Galicia en Bilbao.
