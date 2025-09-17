Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El informe presentado este miércoles por el Servicio de Estudios de BBVA confirma el empuje del turismo y estima que la región creará 5. ... 500 nuevos empleos durante 2025-2026.

2 Seguridad Cantabria invertirá 8 millones en tres años para modernizar el Servicio de Emergencias

El plan contempla la renovación de vehículos, la construcción de un nuevo parque en Valdáliga y reformas en el resto de instalaciones, además de nuevo material y equipos de protección.

3 Clima El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso

La Aemet vaticina que las temperaturas serán durante la estación que entra medio grado superiores a lo habitual en todo el país.

4 Cine 'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España para competir por la nominación al Oscar a mejor película internacional

El cineasta gallego está hoy miércoles presente en el Festival de Cine de Santander, donde protagonizará varios actos y su película, premiada en Cannes, se proyectará en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria.

5 Tráfico de drogas Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche

Hay un pontevedrés detenido, por intentar introducir la droga procedente de Galicia en Bilbao.