Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:39
-
1Transportes
Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros
Entrarán en servicio el próximo verano si se presentan ofertas a la licitación de los contratos.
-
2Tribunales
La jueza acuerda la apertura de juicio oral en el 'caso Obras Públicas'
Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tendrá ... que señalar la fecha de la vista en la que los seis acusados reconocerán los hechos y aceptarán las penas pactadas.
-
3Aviso
Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
Los cortes afectarán a una amplia zona entre el centro y El Sardinero de las 06.00 a las 15.30 horas. En algunas vías se prohibe aparcar desde las 16.00 horas del sábado.
-
4Tenis
Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
La Selección española de tenis disputó en un escenario único las semifinales contra Estados Unidos en el año 2000, días antes de proclamarse campeona del torneo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
-
5Santander
Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
Los vecinos afirman que «están por todas partes» y arrasan las huertas, y alertan del riesgo sanitario.
