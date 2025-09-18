El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El consejero de Fomento, Roberto Media, anuncia en rueda de prensa las nuevas rutas en el Seve Ballesteros. DM

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:39

    Transportes

    Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros

Entrarán en servicio el próximo verano si se presentan ofertas a la licitación de los contratos.

    Tribunales

    La jueza acuerda la apertura de juicio oral en el 'caso Obras Públicas'

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tendrá ... que señalar la fecha de la vista en la que los seis acusados reconocerán los hechos y aceptarán las penas pactadas.

Top 50
    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
    Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

