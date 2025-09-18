Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El consejero de Fomento, Roberto Media, anuncia en rueda de prensa las nuevas rutas en el Seve Ballesteros.

DM Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:39 Comenta Compartir

1 Transportes Media anuncia nuevas rutas a Sofía (Bulgaria), Lanzarote y Almería desde el Seve Ballesteros

Entrarán en servicio el próximo verano si se presentan ofertas a la licitación de los contratos.

2 Tribunales La jueza acuerda la apertura de juicio oral en el 'caso Obras Públicas'

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tendrá ... que señalar la fecha de la vista en la que los seis acusados reconocerán los hechos y aceptarán las penas pactadas.

3 Aviso Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander Los cortes afectarán a una amplia zona entre el centro y El Sardinero de las 06.00 a las 15.30 horas. En algunas vías se prohibe aparcar desde las 16.00 horas del sábado. 4 Tenis Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis» La Selección española de tenis disputó en un escenario único las semifinales contra Estados Unidos en el año 2000, días antes de proclamarse campeona del torneo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 5 Santander Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte Los vecinos afirman que «están por todas partes» y arrasan las huertas, y alertan del riesgo sanitario.

