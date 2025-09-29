El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Capturas del vídeo de la pelea ocurrida el último fin de semana, en el entorno de la plaza de Cañadío.

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:24

  1. 1

    Santander

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo

Una veintena de personas se vieron implicadas en la trifulca, de la que no hay detenidos. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no vincula ... los hechos a las concentraciones del fin de semana, pero sí habla de «polarización».

Top 50
  1. 1

    Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  4. 4

    La última ola de José de Diego
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  6. 6

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  7. 7

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  8. 8

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales

