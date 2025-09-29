Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Una veintena de personas se vieron implicadas en la trifulca, de la que no hay detenidos. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no vincula ... los hechos a las concentraciones del fin de semana, pero sí habla de «polarización».

2 Fútbol Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido

Raúl Ramírez, de 19 años, no ha podido superar las graves consecuencias de su derrame cerebral.

3 Medio ambiente Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria

La Consejería de Desarrollo Rural recomienda a los propietarios de aves que extremen la vigilancia y cumplan con las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre las medidas adoptadas, se suspenden temporalmente las concentraciones avícolas.

4 Ordenanzas fiscales Santander seguirá con las tasas congeladas, excepto el agua y el alcantarillado que suben con el IPC y la irrupción del 'tasazo'

La alcaldesa, Gema Igual, apunta que llevan «más de una década» sin subir impuestos, que el IBI es «el más bajo que permite la ley» y la plusvalía «es la segunda más barata tras Bilbao y empatando con Burgos».

5 Transportes Ryanair deja sin cargar por ahora para el verano las rutas de Málaga y Valencia

La programación para la campaña estival de 2026, que es provisional, tampoco incluye las cuatro conexiones eliminadas este invierno