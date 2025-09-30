El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:51

  1. 1

    Imagen principal - Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
    Luto

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

El joven portero del Colindres estudiaba Cadyf en el centro santanderino.

  1. 2

    Imagen principal - Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
    Transportes

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional

El presupuesto de licitación para esta primera intervención, anunciada este martes por ... el ministro Óscar Puente, es de 41,5 millones

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  3. 3 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años
  9. 9

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

