Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Martes, 30 de septiembre 2025, 14:51
1Luto
Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
El joven portero del Colindres estudiaba Cadyf en el centro santanderino.
2Transportes
Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
El presupuesto de licitación para esta primera intervención, anunciada este martes por ... el ministro Óscar Puente, es de 41,5 millones
3Gripe aviar
El Gobierno regional comunica a los ayuntamientos la prohibición de llevar aves a todas las ferias avícolas y ganaderas
La Consejería de Ganadería envía una carta a través de la Federación de Municipios de Cantabria trasladando a los alcaldes la «no autorización». Las tres únicas competiciones avícolas que se celebran en la región, en Valderredible y Torrelavega, han sido suspendidas.
4Delitos
Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
Sacaba el material con una grúa, lo escondía en un contenedor para trasladarlo hasta su coche y regresaba con normalidad a su puesto de trabajo.
5Administración
«Agredirme no es la solución, respetarme sí»: USO alerta del aumento de ataques a empleados públicos en Cantabria
La campaña 'STOP Agresiones' reclama protocolos eficaces, más seguridad en los centros y apoyo psicológico y jurídico inmediato para las víctimas.
