Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:37
-
1Conflictos laborales
Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
La Junta de Personal Docente endurecerá el tono de las movilizaciones «en un momento crucial»: sin visos de la resolución del conflicto salarial del ... profesorado. La huelga continúa el martes y miércoles con una concentración el día 8 a las 18.00 horas frente a la Escuela de Idiomas de Santander.
-
2Carreteras
El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
Nuevas restricciones en la Autovía de la Meseta por el añadido de obras en el túnel de Somaconcha y el viaducto de Marlantes.
-
3Instalaciones
El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio
El club contrató a la empresa Idom, responsable de diseños como los de San Mamés, el Camp Nou o River Plate, entre otros | La entidad desmiente las palabras de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien afirmó en el pleno que sólo había infografías.
-
4Nueva ciberestafa
Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
Los estafadores suplantan correos electrónicos de multinacionales que ya trabajan con las víctimas. Hay constancia de solicitudes que rondan los 20.000 euros.
-
5Santander
Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos
La Policía Local acudió a la calle Madre Soledad después de que un ciudadano diera el aviso tras ver empujones, golpes y zarandeos.
