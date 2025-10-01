El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los representantes de los sindicatos docentes antes de entrar a una de las reuniones con la Consejería de Educación. Roberto Ruiz

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:37

    Conflictos laborales

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación

La Junta de Personal Docente endurecerá el tono de las movilizaciones «en un momento crucial»: sin visos de la resolución del conflicto salarial del ... profesorado. La huelga continúa el martes y miércoles con una concentración el día 8 a las 18.00 horas frente a la Escuela de Idiomas de Santander.

  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  5. 5

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  6. 6

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  7. 7

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  8. 8

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  9. 9 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  10. 10 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander

