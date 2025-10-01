Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La Junta de Personal Docente endurecerá el tono de las movilizaciones «en un momento crucial»: sin visos de la resolución del conflicto salarial del ... profesorado. La huelga continúa el martes y miércoles con una concentración el día 8 a las 18.00 horas frente a la Escuela de Idiomas de Santander.

2 Carreteras El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena

Nuevas restricciones en la Autovía de la Meseta por el añadido de obras en el túnel de Somaconcha y el viaducto de Marlantes.

3 Instalaciones El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

El club contrató a la empresa Idom, responsable de diseños como los de San Mamés, el Camp Nou o River Plate, entre otros | La entidad desmiente las palabras de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien afirmó en el pleno que sólo había infografías.

4 Nueva ciberestafa Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos

Los estafadores suplantan correos electrónicos de multinacionales que ya trabajan con las víctimas. Hay constancia de solicitudes que rondan los 20.000 euros.

5 Santander Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos

La Policía Local acudió a la calle Madre Soledad después de que un ciudadano diera el aviso tras ver empujones, golpes y zarandeos.