Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 7 de octubre 2025, 15:19
-
1Tráfico
Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
El suceso se produjo a la altura del pueblo de Canales (Udías) y también afectó a la madre, que pudo huir. El conductor del ... vehículo resultó ileso.
-
2Trabajo
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
Los empleados municipales se refieren a pactos que van desde lo organizativo a lo económico y que afectan «a más de 400» trabajadores públicos.
-
3Turismo
Cantabria arranca la campaña del Imserso con precios más altos y sanciones por repetir viaje
Mañana comienza la venta para las personas preferentes que se prolongará hasta el viernes para el resto, con los destinos isleños, especialmente Canarias y Baleares, como los más demandados.
-
4Santander
Una detenida por robar en un supermercado y pegar a una empleada que le llamó la atención
Un guardia civil fuera de servicio evitó que la agresora huyera, inmobilizándola hasta que llegó la Policía Nacional.
-
5Santander Inteligencia Artificial (SIA)
«La IA no es una moda más, estamos viendo una pequeña parte de lo que está por llegar»
El especialista en inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services (AWS) para Europa África y Oriente Medio, Eduardo Ordax, ha repasado la transformación que se vive hoy en día con la tecnología.
