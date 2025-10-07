El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 7 de octubre 2025, 15:19

Comenta

  1. 1

    Tráfico

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal

El suceso se produjo a la altura del pueblo de Canales (Udías) y también afectó a la madre, que pudo huir. El conductor del ... vehículo resultó ileso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  7. 7

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  8. 8

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    De la emoción a la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria