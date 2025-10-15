Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:42
-
1Economía
Buruaga: «Sería impensable que el proyecto Altamira no saliera adelante porque nos falte un enchufe»
La presidenta de Cantabria anuncia nuevas rebajas fiscales en la compra-venta de vivienda, deducciones en el IRPF y para las personas con discapacidad en ... el Foro Económico de El Diario Montañés, que celebra su décimo aniversario en el Hotel Bahía.
-
2Foro Económico
Buruaga ve una «corrupción de libro» en el 'caso Molleda': «Su único camino digno es marcharse»
Cree que la obtención de una plaza fija del número dos del PSOE cuando era alcalde en Cartes es «cuestionable» en lo legal e «infumable» en lo ético y político.
-
3Apicultura
Mieles de España, Grecia y hasta Pakistán se dan cita este sábado en Torrelavega
El Mercado de Ganados acoge la XV Feria Nacional Apícola, con medio centenar de expositores, catas y actividades para todos los públicos.
-
4Precios
El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional
En términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuye un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida asciende al 1,3%.
-
5Seguridad
La Guardia Civil formalizó diez denuncias por el uso inadecuado de drones durante el verano en Cantabria
La mayor parte de las irregularidades en el vuelo de unidades aéreas no tripuladas se dieron en fiestas o lugares con grandes concentraciones de personas.
