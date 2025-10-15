El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:42

Comenta

  1. 1

    Economía

    Buruaga: «Sería impensable que el proyecto Altamira no saliera adelante porque nos falte un enchufe»

La presidenta de Cantabria anuncia nuevas rebajas fiscales en la compra-venta de vivienda, deducciones en el IRPF y para las personas con discapacidad en ... el Foro Económico de El Diario Montañés, que celebra su décimo aniversario en el Hotel Bahía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  5. 5

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  6. 6

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  9. 9 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?
  10. 10

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria