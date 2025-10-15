Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La presidenta de Cantabria anuncia nuevas rebajas fiscales en la compra-venta de vivienda, deducciones en el IRPF y para las personas con discapacidad en ... el Foro Económico de El Diario Montañés, que celebra su décimo aniversario en el Hotel Bahía.

2 Foro Económico Buruaga ve una «corrupción de libro» en el 'caso Molleda': «Su único camino digno es marcharse»

Cree que la obtención de una plaza fija del número dos del PSOE cuando era alcalde en Cartes es «cuestionable» en lo legal e «infumable» en lo ético y político.

3 Apicultura Mieles de España, Grecia y hasta Pakistán se dan cita este sábado en Torrelavega

El Mercado de Ganados acoge la XV Feria Nacional Apícola, con medio centenar de expositores, catas y actividades para todos los públicos.

4 Precios El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional

En términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuye un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida asciende al 1,3%.

5 Seguridad La Guardia Civil formalizó diez denuncias por el uso inadecuado de drones durante el verano en Cantabria

La mayor parte de las irregularidades en el vuelo de unidades aéreas no tripuladas se dieron en fiestas o lugares con grandes concentraciones de personas.