Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:33

  1. 1

    Imagen principal - Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
    Sanidad

    Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso

El consejero de Salud asegura que ahora son los servicios de prevención de riesgos laborales del hospital «los que tienen la competencia para adoptar medidas» y pide que si alguien conoce una vía legal para apartarlas de sus plazas fijas «que me demuestren cómo hacerlo».

  1. 2

    Imagen principal - Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
    Santander

    Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera

Tras varios meses de retraso, comienzan las obras de renovación que constarán de tres fases y que se prevé estén finalizadas para primavera.

  1. 3

    Imagen principal - Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
    Propuesta de ampliación de los Campos de Sport

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio

César Azcárate, de Idom, señala que «los números salen» en el análisis económico que acompaña al proyecto del estadio.

  1. 4

    Imagen principal - La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
    Economía

    La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria

El presidente del comité de La Penilla confía en que los despidos anunciados por la multinacional en todo el mundo no alcanzarán a la planta cántabra porque los puestos que desaparecerán son principalmente administrativos.

  1. 5

    Imagen principal - La Guardia Civil de Cantabria incorpora 65 nuevos agentes
    Seguridad

    La Guardia Civil de Cantabria incorpora 65 nuevos agentes

La plantilla del cuerpo alcanza los 1.293 efectivos en la región tras un incremento del 8% solo en este 2025.

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  4. 4

    El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones
  5. 5

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  6. 6

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  7. 7

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  8. 8 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  9. 9 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  10. 10 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega

