Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 16 de octubre 2025, 14:33
-
1Sanidad
Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
El consejero de Salud asegura que ahora son los servicios de prevención de riesgos laborales del hospital «los que tienen la competencia para adoptar medidas» y pide que si alguien conoce una vía legal para apartarlas de sus plazas fijas «que me demuestren cómo hacerlo».
-
2Santander
Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
Tras varios meses de retraso, comienzan las obras de renovación que constarán de tres fases y que se prevé estén finalizadas para primavera.
-
3Propuesta de ampliación de los Campos de Sport
Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
César Azcárate, de Idom, señala que «los números salen» en el análisis económico que acompaña al proyecto del estadio.
-
4Economía
La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
El presidente del comité de La Penilla confía en que los despidos anunciados por la multinacional en todo el mundo no alcanzarán a la planta cántabra porque los puestos que desaparecerán son principalmente administrativos.
-
5Seguridad
La Guardia Civil de Cantabria incorpora 65 nuevos agentes
La plantilla del cuerpo alcanza los 1.293 efectivos en la región tras un incremento del 8% solo en este 2025.