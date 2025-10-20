El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:57

    Ganadería

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular

La medida, que entra en vigor desde hoy, afectará también al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

    Conflictos laborales

    Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2%

Educación registra un 15% de apoyo ... en todos los centros de Cantabria y CC OO, quien convocó el paro en todas las etapas, lo sitúa en un 32,43%.

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8

    La Cuadrona espera su transformación
  9. 9

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

