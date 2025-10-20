Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Ganadería El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular

La medida, que entra en vigor desde hoy, afectará también al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

2 Conflictos laborales Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2%

Educación registra un 15% de apoyo ... en todos los centros de Cantabria y CC OO, quien convocó el paro en todas las etapas, lo sitúa en un 32,43%.

3 Tráfico Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales El conductor del vehículo ha reconocido que se despistó con el teléfono móvil e invandió el carril contrario. 4 Callejero Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle La empresa pública dio un plazo de tres meses para que modificaran las direcciones franquistas renombradas y en la calle Valentín Lavín Casalís critican no haber recibido «citaciones médicas». 5 Santander La Junta de Personal del Ayuntamiento vuelve a protestar por «incumplimientos» Los empleados municipales protestan en los pasillos del Consistorio y piden que se ejecuten los acuerdos.

