Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 21 de octubre 2025, 14:34
-
1Ganadería
El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
El encuentro de Buruaga con el sector ha permitido escenificar la decisión de «blindar» la región este lunes frente a la enfermedad.
-
2Tribunales
El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
El instructor ... sostiene que para dar cobertura legal «se suscribieron dos contratos menores sin transparencia ni publicidad, y sin estudio económico de los técnicos del Ayuntamiento».
-
3Suerte
La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
El boleto que logró en el sorteo de este lunes cinco números más el complementario fue sellado la Administración Nº 9 'Suero', del Paseo de Pereda.
-
4Desaparición
La Policía Nacional busca a Francisca, una vecina de Jaén desaparecida en Santander desde el 6 de octubre
SOS Desaparecidos ha difundido la imagen de la mujer, de 1.60 de estatura, complexión normal, rubia y de ojos de color miel.
-
5Torrelavega
Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
La víctima, que fue atendida en Sierrallana y Valdecilla, presenta daños en la córnea, la cuenca de los ojos y músculos oculares tras esta agresión ocurrida el sábado por la noche.
