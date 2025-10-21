Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, con los representantes del sector, durante la rueda de prensa.

DM Martes, 21 de octubre 2025, 14:34 Comenta Compartir

1 Ganadería El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular

El encuentro de Buruaga con el sector ha permitido escenificar la decisión de «blindar» la región este lunes frente a la enfermedad.

2 Tribunales El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal

El instructor ... sostiene que para dar cobertura legal «se suscribieron dos contratos menores sin transparencia ni publicidad, y sin estudio económico de los técnicos del Ayuntamiento».

3 Suerte La Primitiva deja 54.687 euros en Santander El boleto que logró en el sorteo de este lunes cinco números más el complementario fue sellado la Administración Nº 9 'Suero', del Paseo de Pereda. 4 Desaparición La Policía Nacional busca a Francisca, una vecina de Jaén desaparecida en Santander desde el 6 de octubre SOS Desaparecidos ha difundido la imagen de la mujer, de 1.60 de estatura, complexión normal, rubia y de ojos de color miel. 5 Torrelavega Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo La víctima, que fue atendida en Sierrallana y Valdecilla, presenta daños en la córnea, la cuenca de los ojos y músculos oculares tras esta agresión ocurrida el sábado por la noche.

