La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, con los representantes del sector, durante la rueda de prensa. José Cavia

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 21 de octubre 2025, 14:34

Comenta

  1. 1

    Ganadería

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular

El encuentro de Buruaga con el sector ha permitido escenificar la decisión de «blindar» la región este lunes frente a la enfermedad.

  1. 2

    Imagen principal - El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
    Tribunales

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal

El instructor ... sostiene que para dar cobertura legal «se suscribieron dos contratos menores sin transparencia ni publicidad, y sin estudio económico de los técnicos del Ayuntamiento».

