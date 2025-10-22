El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores de Tycsa en la puerta de la fábrica de Global Steel Wire en Cantabria. DM

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:47

  1. 1

    Reivindicaciones laborales

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña

El comité de empresa denuncia el incremento de los accidentes de trabajo en la planta, con 152 empleados.

  1. 2

    Imagen principal - 'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
    El tiempo

    'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora

La comunidad también estará desde hoy y ... hasta mañana con aviso amarillo por viento, además de sufrir un «descenso notable e importante» de las temperaturas, más propias de un otoño «que ya estaba tardando», según la Aemet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

