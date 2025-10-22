Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Trabajadores de Tycsa en la puerta de la fábrica de Global Steel Wire en Cantabria.

DM Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:47 Comenta Compartir

1 Reivindicaciones laborales Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña

El comité de empresa denuncia el incremento de los accidentes de trabajo en la planta, con 152 empleados.

2 El tiempo 'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora

La comunidad también estará desde hoy y ... hasta mañana con aviso amarillo por viento, además de sufrir un «descenso notable e importante» de las temperaturas, más propias de un otoño «que ya estaba tardando», según la Aemet.

3 Delitos Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público Se llevaron el cable del servicio de iluminación de los municipios de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana. 4 Escalada El arte de montar un rocódromo en diez días Las estructuras que acogerán las Copas de España de velocidad y bloques el fin de semana en Potes ya están casi listas para la competición. 5 Fútubol Arana, ausente de la sesión del Racing una vez más El canario reapareció en Gijón tras su lesión, pero desde entonces no ha vuelto a participar en el trabajo junto a sus compañeros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión