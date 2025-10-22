Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:47
-
1Reivindicaciones laborales
Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
El comité de empresa denuncia el incremento de los accidentes de trabajo en la planta, con 152 empleados.
-
2El tiempo
'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
La comunidad también estará desde hoy y ... hasta mañana con aviso amarillo por viento, además de sufrir un «descenso notable e importante» de las temperaturas, más propias de un otoño «que ya estaba tardando», según la Aemet.
-
3Delitos
Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público
Se llevaron el cable del servicio de iluminación de los municipios de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana.
-
4Escalada
El arte de montar un rocódromo en diez días
Las estructuras que acogerán las Copas de España de velocidad y bloques el fin de semana en Potes ya están casi listas para la competición.
-
5Fútubol
Arana, ausente de la sesión del Racing una vez más
El canario reapareció en Gijón tras su lesión, pero desde entonces no ha vuelto a participar en el trabajo junto a sus compañeros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión