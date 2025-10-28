El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa de La Fenómeno., cerca del Museo Marítimo.

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 28 de octubre 2025, 15:06

Comenta

  1. 1

    Santander

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas

La construcción del segundo espigón de La Magdalena supondrá la desaparición de este arenal «efímero».

  1. 2

    Imagen principal - Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
    Prevención

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año

La Consejería endurece y amplía las medidas frente a la dermatosis nodular ... y crítica la «falta de empatía» del Ministerio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  4. 4

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  5. 5

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  8. 8 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  9. 9 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  10. 10 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria