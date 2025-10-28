Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Playa de La Fenómeno., cerca del Museo Marítimo.

DM Martes, 28 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

1 Santander La Fenómeno, una playa con las horas contadas

La construcción del segundo espigón de La Magdalena supondrá la desaparición de este arenal «efímero».

2 Prevención Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año

La Consejería endurece y amplía las medidas frente a la dermatosis nodular ... y crítica la «falta de empatía» del Ministerio.

3 Renovables El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa El polígono, proyectado en la provincia de Burgos, acogería en suelo de la región la vía de evacuación eléctrica 4 Justicia López del Moral: «La situación de algunos juzgados es insostenible, pero no podemos hacer más con los medios que tenemos» El presidente del TSJC asume los datos negativos de pendencia en algunas jurisdicciones de Cantabria, pero deja claro que «la solución no depende de nosotros, sino del Ministerio», al que reprocha que suprima un juzgado de instrucción en Santander para reconvertirlo en uno de Violencia sobre la Mujer. 5 Reivindicaciones laborales CC OO, UGT y CSIF se concentran este jueves en Santander para exigir la descongelación salarial en el sector público Los sindicatos han lanzado una convocatoria de protesta que tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

