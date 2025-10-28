Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Martes, 28 de octubre 2025, 15:06
1Santander
La Fenómeno, una playa con las horas contadas
La construcción del segundo espigón de La Magdalena supondrá la desaparición de este arenal «efímero».
2Prevención
Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
La Consejería endurece y amplía las medidas frente a la dermatosis nodular ... y crítica la «falta de empatía» del Ministerio.
3Renovables
El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
El polígono, proyectado en la provincia de Burgos, acogería en suelo de la región la vía de evacuación eléctrica
4Justicia
López del Moral: «La situación de algunos juzgados es insostenible, pero no podemos hacer más con los medios que tenemos»
El presidente del TSJC asume los datos negativos de pendencia en algunas jurisdicciones de Cantabria, pero deja claro que «la solución no depende de nosotros, sino del Ministerio», al que reprocha que suprima un juzgado de instrucción en Santander para reconvertirlo en uno de Violencia sobre la Mujer.
5Reivindicaciones laborales
CC OO, UGT y CSIF se concentran este jueves en Santander para exigir la descongelación salarial en el sector público
Los sindicatos han lanzado una convocatoria de protesta que tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.
