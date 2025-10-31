Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, durante el acto de colocación de la primera piedra.

1 Infraestructuras Arranca la obra del Muelle de Raos 6, que potenciará el tráfico de mercancía general y graneles sólidos

Los trabajos, con un presupuesto de 25 millones y un plazo de ejecución de veinte meses, aumentará en 212 metros la línea de atraque.

2 Luto Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén

El ... cuerpo del santanderino José Antonio Bermejo Álvarez fue rescatado este jueves por un compañero en el embalse del Rumblar en Baños de la Encina.

3 Servicio Cántabro de Salud Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas El fallo se ha producido a partir de las nueve de la mañana y ha impedido el desarrollo de consultas en hospitales y centros de salud. 4 Música El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop Se celebrará del 19 al 30 de diciembre en el Palacio de Deportes | Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 4 de noviembre a las 12.00 horas en www.ballenasound.com. 5 Suceso Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles Los agentes procedieron a detener al sujeto, al que se le imputa un delito por «desórdenes en la vía pública, falta de respeto y consideración a la autoridad». Momentos antes del suceso, el hombre había cortado las circulación de una calle e increpado a los viandantes.

