Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 31 de octubre 2025, 14:48
-
1Infraestructuras
Arranca la obra del Muelle de Raos 6, que potenciará el tráfico de mercancía general y graneles sólidos
Los trabajos, con un presupuesto de 25 millones y un plazo de ejecución de veinte meses, aumentará en 212 metros la línea de atraque.
-
2Luto
Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
El ... cuerpo del santanderino José Antonio Bermejo Álvarez fue rescatado este jueves por un compañero en el embalse del Rumblar en Baños de la Encina.
-
3Servicio Cántabro de Salud
Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
El fallo se ha producido a partir de las nueve de la mañana y ha impedido el desarrollo de consultas en hospitales y centros de salud.
-
4Música
El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop
Se celebrará del 19 al 30 de diciembre en el Palacio de Deportes | Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 4 de noviembre a las 12.00 horas en www.ballenasound.com.
-
5Suceso
Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles
Los agentes procedieron a detener al sujeto, al que se le imputa un delito por «desórdenes en la vía pública, falta de respeto y consideración a la autoridad». Momentos antes del suceso, el hombre había cortado las circulación de una calle e increpado a los viandantes.
