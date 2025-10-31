El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La caída del sistema informático de Sanidad dura tres horas en toda la región

El fallo se ha producido a partir de las nueve de la mañana y ha impedido el desarrollo de consultas en hospitales y centros de salud

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02

Los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han sufrido una caída general a lo largo de esta mañana en hospitales y centros de ... salud. El trabajo para ponerlo de nuevo en marcha ha sido laborioso y de forma progresiva. Unos minutos antes de las doce del mediodía ya se había recuperado «un 70%» el sistema, y finalmente, hace unos minutos se ha recobrado la normalidad en toda la región.

