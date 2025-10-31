La caída del sistema informático de Sanidad dura tres horas en toda la región
El fallo se ha producido a partir de las nueve de la mañana y ha impedido el desarrollo de consultas en hospitales y centros de salud
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02
Los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han sufrido una caída general a lo largo de esta mañana en hospitales y centros de ... salud. El trabajo para ponerlo de nuevo en marcha ha sido laborioso y de forma progresiva. Unos minutos antes de las doce del mediodía ya se había recuperado «un 70%» el sistema, y finalmente, hace unos minutos se ha recobrado la normalidad en toda la región.
Pasadas las nueve de la mañana, los pacientes que han acudido a cualquier cita médica han visto como los profesionales sanitarios solamente pueden pasar consulta, ver y valorar, pero si alguno se encuentra pendiente de conocer resultados de pruebas o de que le receten un medicamento no es posible.
Esta circunstancia no es una novedad durante este 2025, el pasado mes de marzo se vivió la misma situación con una caída que duró tres horas bloqueando las consultas. La caída de la red se produjo cuando «se estaba cambiando un disco duro de los servidores de Valdecilla».
Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha evitado referirse como una nueva caída al ser preguntado esta mañana. «No ha habido una caída del sistema, lo que pasa es que se ha activado un mecanismo de bloqueo de seguridad de las conexiones a internet porque ha habido un problema con los firewalls, que son los programas informáticos que defienden los ataques de los virus».
Pascual ha señalado que el sistema se «bloquea« automáticamente para impedir que nadie acceda: «Por lo tanto, nadie se puede conectar por internet con el Centro de Proceso de Datos, por lo que no se pueden acceder a historias clínicas o a las recetas». El titular del departamento ha puntualizado que espera su arreglo sea en un plazo «lo más corto» posible, pero no ha podido concretar una «estimación de tiempo».
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión