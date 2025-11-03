Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

1 Educación PP y Vox rechazan garantizar la subida salarial docente sin la denominada 'cláusula Silva'

La iniciativa llevada al Pleno del Parlamento por el PSOE únicamente ha contado con los apoyos del PRC.

2 Cultura Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre

La unión de varias instituciones cántabras ... hará posible cumplir con la voluntad de la escritora y política, que falleció exiliada en 1946 y cuyos restos serán exhumados y trasladados a su pueblo natal.

3 Transportes Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67 Los pasajeros de la línea Astillero-Orejo tendrán que ir en autobús y en la autovía habrá desvíos por la mejora de otro túnel, ahora el de Somaconcha. 4 Consumo Estos son los diez domingos y festivos que los comercios de Cantabria abrirán en 2026 El calendario, que concentra tres de los días en diciembre (7, 20 y 22), repite las fechas señaladas como Jueves Santo (2 de abril), La Asunción (15 de agosto) y la Hispanidad (12 de octubre). 5 Balonmano Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka Histórico del Clubasa y los tekistas, estuvo también vinculado a la Federación.

