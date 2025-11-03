El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:45

  1. 1

    Educación

    PP y Vox rechazan garantizar la subida salarial docente sin la denominada 'cláusula Silva'

La iniciativa llevada al Pleno del Parlamento por el PSOE únicamente ha contado con los apoyos del PRC.

  1. 2

    Imagen principal - Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
    Cultura

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre

La unión de varias instituciones cántabras ... hará posible cumplir con la voluntad de la escritora y política, que falleció exiliada en 1946 y cuyos restos serán exhumados y trasladados a su pueblo natal.

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  6. 6

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  7. 7

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  10. 10

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

