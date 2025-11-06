El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:38

    Imagen principal - Vox pone «en espera» su rechazo al Presupuesto y volverá a reunirse con el PP
    Negociación

    Vox pone «en espera» su rechazo al Presupuesto y volverá a reunirse con el PP

El PSOE, por su lado, ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas tras su encuentro de esta mañana con ... los populares.

Top 50
    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  8. 8 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño

