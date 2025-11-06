Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:38
1Negociación
Vox pone «en espera» su rechazo al Presupuesto y volverá a reunirse con el PP
El PSOE, por su lado, ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas tras su encuentro de esta mañana con ... los populares.
2Empeoramiento
Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
«Está muy grave, y el pronóstico es muy malo», asegura la familia de Juan Manuel Serradilla sobre las complicaciones médicas sucesivas que ha encadenado en los últimos días.
3Tribunales
Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
El exalcalde de Cartes pide a la presidenta regional que en el acto de conciliación del próximo 27 de noviembre le pida disculpas y se retracte de «atribuirme varios delitos» por su rivalidad política.
4Confliictos laborales
El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Maliaño
La caída del mercado nacional y la competencia de una fábrica rumana de la misma multinacional llenan de incertidumbre el futuro del centro cántabro.
5Simulacro
Esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
Estará cortado desde las 23.00 hasta las 04.30 horas. El objetivo es comprobar «la efectividad» de los protocolos de actuación y evaluar la coordinación de los servicios de emergencia.
