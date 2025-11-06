Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El PSOE, por su lado, ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas tras su encuentro de esta mañana con ... los populares.

2 Empeoramiento Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»

«Está muy grave, y el pronóstico es muy malo», asegura la familia de Juan Manuel Serradilla sobre las complicaciones médicas sucesivas que ha encadenado en los últimos días.

3 Tribunales Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

El exalcalde de Cartes pide a la presidenta regional que en el acto de conciliación del próximo 27 de noviembre le pida disculpas y se retracte de «atribuirme varios delitos» por su rivalidad política.

4 Confliictos laborales El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Maliaño

La caída del mercado nacional y la competencia de una fábrica rumana de la misma multinacional llenan de incertidumbre el futuro del centro cántabro.

5 Simulacro Esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño

Estará cortado desde las 23.00 hasta las 04.30 horas. El objetivo es comprobar «la efectividad» de los protocolos de actuación y evaluar la coordinación de los servicios de emergencia.