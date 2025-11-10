Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La nueva vía, que ha supuesto una inversión de casi 9,5 millones de euros, desviará hasta 10.000 vehículos diarios de la N-611 ... y facilitará los desplazamientos entre Santillana, Suances y Torrelavega.

2 Repatriación La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»

Los allegados admiten sentirse «disgustados» tras no recibir respuesta a las cartas que Sara, la hija de Juan Manuel Serradilla, envió a la ministra de Defensa del Gobierno de España.

3 Tribunales El hombre que perdió un ojo por una agresión grupal en Castro: «Parecían una manada de lobos»

La víctima asegura que le han intervenido ocho veces en siete años para reconstruirle la cara: «Si no es por la persona que me ayudó, me hubiesen matado».

4 Parlamento El PRC presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto tras fracasar la tercera reunión con el PP

Los regionalistas lamentan que el Gobierno se niegue a aceptar las exigencias previas que puso su Ejecutiva y los populares afirman que son «imposibles de cumplir». Ambas partes se acusan de «falta de voluntad» para el pacto.

5 Ganadería Cantabria inicia la desescalada y reabrirá sólo para uso regional el Mercado Nacional de Ganados

La consejera de Ganadería se reúne este martes con el sector para determinar qué pasos dar para «flexibilizar» las medidas impuestas por la dermatosis nodular bovina. Las ferias y concentraciones ganaderas seguirán cerradas todo lo que queda de año.