Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:06

    Infraestructuras

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda

La nueva vía, que ha supuesto una inversión de casi 9,5 millones de euros, desviará hasta 10.000 vehículos diarios de la N-611 ... y facilitará los desplazamientos entre Santillana, Suances y Torrelavega.

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  8. 8

    La avispa asiática se estabiliza
  9. 9

    Lo que parecía y lo que fue
  10. 10 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora

