Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El Gobierno de Cantabria también vigila tres focos controlados en Pendes y Bejes-Las Peñas, ambos en Cillorigo de Liébana, y otro en La ... Jerrizuela (Los Corrales de Buelna).

2 Animales ¿Se puede contagiar mi mascota? Todas las respuestas sobre la gripe aviar

El sector avícola y la población en general muestra su preocupación ante la expansión de la enfermedad

3 Tribunales La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana

La instructora descarta la suspensión de la pena de cárcel de las cuatro condenadas a entre tres y medio y cinco años y tres meses, aunque cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

4 Delincuencia Los vecinos trasladan su preocupación por los asaltos con pistola en Torrelavega

Ayuntamiento y Delegación se reunirán este lunes en Santander para abordar medidas tras esta nueva sucesión de episodios de inseguridad.

5 Robos Detenida la empleada doméstica de una octogenaria de Camargo por desvalijarle las joyas

La mujer, de 59 años y vecina de Santander, se llevó anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes valorados en 8.500 euros