Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

  1. 1

    Incendios

    Los equipos de extinción siguen luchando contra las llamas en Garabandal y Las Caldas del Besaya

El Gobierno de Cantabria también vigila tres focos controlados en Pendes y Bejes-Las Peñas, ambos en Cillorigo de Liébana, y otro en La ... Jerrizuela (Los Corrales de Buelna).

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  4. 4 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  5. 5

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  6. 6

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  7. 7

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

