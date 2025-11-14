Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:21
-
1Incendios
Los equipos de extinción siguen luchando contra las llamas en Garabandal y Las Caldas del Besaya
El Gobierno de Cantabria también vigila tres focos controlados en Pendes y Bejes-Las Peñas, ambos en Cillorigo de Liébana, y otro en La ... Jerrizuela (Los Corrales de Buelna).
-
2Animales
¿Se puede contagiar mi mascota? Todas las respuestas sobre la gripe aviar
El sector avícola y la población en general muestra su preocupación ante la expansión de la enfermedad
-
3Tribunales
La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
La instructora descarta la suspensión de la pena de cárcel de las cuatro condenadas a entre tres y medio y cinco años y tres meses, aunque cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
-
4Delincuencia
Los vecinos trasladan su preocupación por los asaltos con pistola en Torrelavega
Ayuntamiento y Delegación se reunirán este lunes en Santander para abordar medidas tras esta nueva sucesión de episodios de inseguridad.
-
5Robos
Detenida la empleada doméstica de una octogenaria de Camargo por desvalijarle las joyas
La mujer, de 59 años y vecina de Santander, se llevó anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes valorados en 8.500 euros
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión