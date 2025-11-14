Los vecinos trasladan su preocupación por los asaltos con pistola en Torrelavega

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

La sucesión de dos atracos a punta de pistola en solo 24 horas en Torrelavega ha golpeado el estado de ánimo de la ciudad esta semana de una forma similar a los tiroteos y los episodios de violencia grave del último año y medio. Las imágenes de unos encapuchados encañonando a una trabajadora de una gasolinera en Torres están en las conversaciones de las cafeterías y en los portales, volviendo a poner en el centro las dudas sobre la seguridad en la ciudad. En medio de ese clima, y aunque confiando en que las administraciones pongan herramientas para revertir esta situación, la Unión Vecinal traslada su inquietud por la sucesión de estos atracos en Campuzano y Torres. «Hay preocupación. Esperamos que aborden el tema y pongan recursos», ha declarado este viernes la presidenta del colectivo vecinal, Montse Pérez.

Mientras, y al mismo tiempo que la Policía Nacional mantiene ambas investigaciones abiertas -la novedad de este viernes es que el único detenido hasta ahora, uno de los participantes por el suceso de Campuzano en Casa Barquín, pasará a disposición judicial en las próximas horas, según informan desde el cuerpo-, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Delegación del Gobierno ya han fijado una reunión este próximo lunes 17 de noviembre, en Santander, para abordar estas medidas y coordinar una posible respuesta. «Necesitamos seguir en ese proceso de coordinación y toma de medidas para que estos sucesos no sean algo frecuentes», ha declarado el alcalde, Javier López Estrada, esta mañana, reiterando su rechazo a unos hechos «deleznables» y también su agradecimiento a la «colaboración intachable» de la Policía Nacional y el trabajo de esta y de la Policía Local en general.

En el último año y medio, en Torrelavega se han celebrado cuatro Juntas de Seguridad Local de la mano de la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad, todas ellas salvo la última -la de julio- convocada a petición del Ayuntamiento tras un tiroteo -ocurrió tras el del Barrio Covadonga, el de Campuzano y en abril de este año tras el de Sniace-. La reunión de este lunes no será una Junta de Seguridad, pero se produce otra vez en plena resaca por un suceso de violencia. ¿Y qué se puede esperar de ella? Por lo pronto «va a ser una reunión política y también técnica», según dice el alcalde: «Todo lo que tenemos son agradecimientos hacia la Policía Nacional. La colaboración ha sido intachable. Necesitamos seguir en ese proceso de coordinación y de toma de medidas para que estos sucesos no sean algo frecuente en la ciudad».

Después de reiterar -como ya hizo este jueves- que las competencias sobre seguridad ciudadana son del Estado y que necesitan de la Delegación del Gobierno «para seguir trabajando conjuntamente y evitar que este tipo de episodios sucedan», López Estrada también ha hecho referencia a los precedentes, al último año marcado por diferentes sucesos y el trabajo de las fuerzas de seguridad. «Antes del verano, la pasada primavera, vivimos una época complicada con diferentes clanes y se han tomado las medidas necesarias porque eso no ha vuelto a suceder. Tenemos puntos de criminalidad perfectamente definidos y sobre los que se está atacando», ha declarado el regidor, sin restar importancia a lo ocurrido en las últimas horas: «Ahora bien, lo que ha sucedido esta semana es preocupante».