Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Miércoles, 19 de noviembre 2025

1 Suceso Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros

El siniestro mortal se produjo cuando la víctima estaba trabajando en una prensa hidráulica, ha informado el Gobierno regional.

2 Estafas El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera

La denuncia de un vecino de Villaescusa ... ha destapado el negocio de este profesional, que acumula trece actuaciones de la Guardia Civil por fraudes similares.

3 Invierno El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes» El desplome de los termómetros ya es evidente con máximas por debajo de los 15º en toda Cantabria. La Aemet activa la alerta por nieve desde esta medianoche. 4 Tráfico Ocho horas para retirar el camión volcado en el viaducto de Ontón El dispositivo se prolongó desde las 22.30 de ayer, cuando se habilitaron los desvíos, hasta que a las seis de la mañana quedó la A-8 liberada y abierta por completo. 5 Trabajo USO pide la dimisión del director del Puerto tras reducir la sanción interna a la trabajadora que se inventó un acoso sexual El sindicato recuerda que una denuncia falsa «destruye la vida de la persona acusada y dificulta que las verdaderas víctimas sean creídas»

