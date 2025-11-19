El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

  1. 1

    Suceso

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros

El siniestro mortal se produjo cuando la víctima estaba trabajando en una prensa hidráulica, ha informado el Gobierno regional.

  1. 2

    Imagen principal - El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
    Estafas

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera

La denuncia de un vecino de Villaescusa ... ha destapado el negocio de este profesional, que acumula trece actuaciones de la Guardia Civil por fraudes similares.

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 50 años en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    Madrid-Santander en 34 minutos
  3. 3

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  4. 4

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  7. 7

    Las vacas vuelven al Ferial
  8. 8

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    Primer encuentro institucional del nuevo director de Faro Santander con la presidenta de Cantabria y la alcaldesa

