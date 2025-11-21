El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:50

    Imagen principal - El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
    El tiempo

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras

Diez tramos presentan problemas: Lunada y Palombera están cerrados a la circulación y otros siete puntos precisan de cadenas.

    Imagen principal - Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
    Santander

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña

La Policía Nacional encontró en el interior ... de su vivienda 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas, defensas extensibles, machetes, navajas, casi un centenar de décimos de lotería y cerca de 6.000 euros en efectivo.

Top 50
    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

