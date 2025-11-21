Las cinco noticias del día en Cantabria

DM Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:50

1 El tiempo El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras

Diez tramos presentan problemas: Lunada y Palombera están cerrados a la circulación y otros siete puntos precisan de cadenas.

2 Santander Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña

La Policía Nacional encontró en el interior ... de su vivienda 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas, defensas extensibles, machetes, navajas, casi un centenar de décimos de lotería y cerca de 6.000 euros en efectivo.

3 Torrelavega Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola Uno de ellos tiene 19 años y ya se ha decretado para él su ingreso en prisión, mientras que el segundo, que habría cumplido los 17 años este mismo viernes, pasará a disposición del Juzgado de Menores. 4 Fútbol | Racing «El ruido exterior está afectando» José Alberto insiste en que la 'campaña' en torno a las expulsiones a los rivales del Racing condiciona a todos, incluidos los árbitros. 5 Sanidad La gripe eleva los ingresos y los hospitales de Cantabria se preparan para «unas semanas complicadas» Salud Pública recomienda «ahora con más fuerza» el uso de las mascarillas en centros sanitarios, sobre todo en Urgencias, «para evitar contagiar y para protegerse uno mismo».

