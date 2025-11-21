Ocho tramos de carreteras de Cantabria presentan problemas por la nieve Lunada y Palombera están cerrados a la circulación y otros cuatro puntos precisan de cadenas | Reinosa y Tresviso han amanecido cubiertos por la nieve

Pilar Chato Santander Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:18 | Actualizado 09:06h. Comenta Compartir

En esta segunda jornada de alertas por nevadas y lluvia, las zonas altas de la región han amanecido cubiertas por la nieve y las carreteras ... presentan algunos problemas de circulación, tras una noche con temperaturas por debajo de los 0 grados en algunos puntos, como Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, donde se llegó a -9,3 grados centígrados, o los -4,6 de Alto Campoo. Reinosa, se quedó en -0'9 grados. Quienes se mueven por carretera en este inicio de mañana se van a encontrar cerrado al tráfico el puerto de Lunada (CA-643) y la CA-280 en el puerto de Palombera (valle de Cabuérniga- Espinilla-Salcedillo) . Son necesarias cadenas para circular y está prohibido el paso de camiones en la N-623 en La Penilla, la CA-183 en Abiada, el puerto de Matanela en San Pedro del Romeral (CA-633, ) y las Estacas de Trueba (Vega de Pas- CA-631), según los datos de la Dirección General de Tráfico, que recomienda mucha precaución y advierte que hay que tener especial cuidado en la N-611 en Hormiguera y la A-67 en el límite con Palencia, aunque en estos puntos no ha de momento restricciones al tráfico.

📡 Animación de imágenes radar de la última hora



❄️ Chubascos de nieve en el interior



⚠️ Chubasco con granizo en el Arco de la Bahía de Santander pic.twitter.com/tvRelhKJRY — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 21, 2025 Ayer jueves fue una jornada especialmente lluviosa. Con hasta 60 litros por metro cuadrado en puntos como Liérganes o Ruente y AEMET destaca que se superaron los 40 litros de forma generalizada en el centro de la comunidad. El granizo fue protagonista toda la tarde en muchos puntos. Buenos días, viernes blanco en Liébana. 🤍🫶 pic.twitter.com/8MPd4PZKR3 — Valle de Camaleño (@ValledeCamaleno) November 21, 2025 Aviso naranja Toda Cantabria salvo el litoral está este viernes en aviso naranja (riesgo importante) por nevadas. Según las previsiones de Aemet, se esperan acumulaciones a partir de los 600-700 metros de altura. En el centro y valle de Villaverde el aviso estará activo hasta las seis de la tarde, con pronóstico de acumulaciones desde los 10 centímetros -que a partir de las 12 de la mañana se reducen a 5 centímetros- en cotas a partir de 600-700 metros. Mientras, en Liébana y la Cantabria del Ebro la alerta estará vigente hasta las 12.00 horas y la previsión de acumulaciones asciende hasta los 20 centímetros a partir de los 800-1000 metros. En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

