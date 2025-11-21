El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reinosa amanece este viernes nevada. Blanca Carbonell

Ocho tramos de carreteras de Cantabria presentan problemas por la nieve

Lunada y Palombera están cerrados a la circulación y otros cuatro puntos precisan de cadenas | Reinosa y Tresviso han amanecido cubiertos por la nieve

Pilar Chato

Pilar Chato

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

En esta segunda jornada de alertas por nevadas y lluvia, las zonas altas de la región han amanecido cubiertas por la nieve y las carreteras ... presentan algunos problemas de circulación, tras una noche con temperaturas por debajo de los 0 grados en algunos puntos, como Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, donde se llegó a -9,3 grados centígrados, o los -4,6 de Alto Campoo. Reinosa, se quedó en -0'9 grados. Quienes se mueven por carretera en este inicio de mañana se van a encontrar cerrado al tráfico el puerto de Lunada (CA-643) y la CA-280 en el puerto de Palombera (valle de Cabuérniga- Espinilla-Salcedillo) . Son necesarias cadenas para circular y está prohibido el paso de camiones en la N-623 en La Penilla, la CA-183 en Abiada, el puerto de Matanela en San Pedro del Romeral (CA-633, ) y las Estacas de Trueba (Vega de Pas- CA-631), según los datos de la Dirección General de Tráfico, que recomienda mucha precaución y advierte que hay que tener especial cuidado en la N-611 en Hormiguera y la A-67 en el límite con Palencia, aunque en estos puntos no ha de momento restricciones al tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  4. 4

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    PP y PRC confirman su ruptura total
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ocho tramos de carreteras de Cantabria presentan problemas por la nieve

Ocho tramos de carreteras de Cantabria presentan problemas por la nieve