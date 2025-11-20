La circulación por la A-67 vuelve a la normalidad La DGT ha desactivado el aviso verde de tráfico condicionado en la autovía de la Meseta | La nieve ya ha llegado a las cotas más altas, como Alto Campoo, cubierto por un manto blanco

El temporal de lluvia, granizo y nieve sigue azotando con fuerza Cantabria, pero la situación a esta hora es de normalidad en las carreteras. A primera hora y hasta poco antes de las nueve de la mañana, la DGT ha activado el aviso de circulación condicionada (nivel verde) por meteorología adversa en la zona entre San Cruz de Iguña y Palencia, uno de los tramos en los que primero se suelen dar problemas con los episodios invernales. A esta hora, no hay incidencias ni avisos, más allá de las habituales recomendaciones de precaución.

Como estaba previsto, esta mañana las zonas más altas han amanecido nevadas como Alto Campoo, cubierto por un denso manto blanco. A primera hora, una fuerte granizada también ha sorprendido a los conductores que iban a sus trabajos y colegios en plena hora punta.

🛰️ Animación de imágenes de satélite de las últimas 12 horas, en la que se aprecia la llegada de una masa de aire marítima ártica



⛈️ Provocará chubascos, que incluso pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo, y nevadas por encima de 800 m ❄️ pic.twitter.com/7k3oOoSB98 — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 20, 2025

La tromba de agua que descarga el frente marítimo y ártico que llega por el norte de España ya se nota en los pluviómetros de Cantabria. Y es que como ya anunció la Aemet, esta masa de aire frío se carga de humedad al atravesar el Cantábrico y favorece las fuertes precipitaciones. Hasta ahora, donde más ha llovido ha sido en Los Tojos (Bárcena Mayor), cuya estación ha recogido 14,8 litros por metro cuadrado. Le siguen de cerca la estación de Santander Aeropuerto, con 12,3 litros; Treto (Bárcena de Cicero) con 9,4 litros; San Felices de Buelna con 6,6 litros y Torrelavega con 6,4 litros.

El desplome térmico también es hoy todavía más evidente que estos últimos días. Las estaciones de montaña han registrado temperaturas muy gélidas (-8,4º en Cabaña Verónica; -5,3 º en Fuente Dé; -4,4º en Coriscao y -3,8º en Alto Campoo), pero el frío se ha notada en todo el territorio. En Reinosa y Polientes (Vaderredible) los termómetros han marcado 0º y no han subido de 1º y 3º grados, respectivamente. Las temperaturas más templadas se anotan en la costa, pero en ningún caso se superán hoy los 12º, la máxima hasta ahora son los 11,8º marcados en Santander.

La Aemet mantiene el aviso naranja por nieve en Liébana y Centro y valle de Villaverde en cotas superiores a los 800 metros, aunque a lo largo del día podría nevar a 600-700 metros. Por su parte, Cantabria del Ebro permanece en aviso amarillo también por nieves. Como explicó esta semana el delegado de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández, lo más fuerte del temporal será este jueves por la tarde, la madrugada y la primera parte de este viernes.

