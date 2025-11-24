El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:33

  1. 1

    Música

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles

Pitos, tambores, bailes y panderetas suenan desde anoche como ella había pedido.

  1. 2

    Imagen principal - PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
    Parlamento

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno

Los tres partidos han votado juntos por llamamiento la enmienda a ... la totalidad del PSOE, ya que las otras dos se retiraron inmediatamente despues al buscar lo mismo que la aprobada.

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  6. 6

    Los 40 años de Terminal Sur
  7. 7

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
  8. 8 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  9. 9

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

