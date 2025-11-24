Las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:33
-
1Música
El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
Pitos, tambores, bailes y panderetas suenan desde anoche como ella había pedido.
-
2Parlamento
PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
Los tres partidos han votado juntos por llamamiento la enmienda a ... la totalidad del PSOE, ya que las otras dos se retiraron inmediatamente despues al buscar lo mismo que la aprobada.
-
3El tiempo
Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos para hoy por precipitaciones acumuladas superiores a los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el centro y valle de Villaverde y por oleaje mar adentro. Para mañana martes se esperan abundantes chaparrones en el litoral.
-
4Economía
La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme
La empresa que se alce con el galardón se dará a conocer el próximo 3 de diciembre en una gala que se celebrará en Madrid.
-
5Tráfico
La A-67 sufrirá cortes a la altura de Polanco y Piélagos este lunes por la noche
Transportes acometerá trabajos de reposición de líneas de comunicaciones y de líneas aéreas eléctricas.
