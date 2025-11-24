Las cinco noticias del día en Cantabria

Pitos, tambores, bailes y panderetas suenan desde anoche como ella había pedido.

Los tres partidos han votado juntos por llamamiento la enmienda a ... la totalidad del PSOE, ya que las otras dos se retiraron inmediatamente despues al buscar lo mismo que la aprobada.

3 El tiempo Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos para hoy por precipitaciones acumuladas superiores a los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el centro y valle de Villaverde y por oleaje mar adentro. Para mañana martes se esperan abundantes chaparrones en el litoral.

4 Economía La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme

La empresa que se alce con el galardón se dará a conocer el próximo 3 de diciembre en una gala que se celebrará en Madrid.

5 Tráfico La A-67 sufrirá cortes a la altura de Polanco y Piélagos este lunes por la noche

Transportes acometerá trabajos de reposición de líneas de comunicaciones y de líneas aéreas eléctricas.