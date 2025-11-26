Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:55
-
1Fiestas
Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander
La capital cántabra pone en marcha el viernes día 5 de diciembre la programación de cara a las fiestas, que «combina tradición, innovación y ... solidaridad para quienes más lo necesitan».
-
2El perfil de Agustín Molleda
De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
Mañana, jueves, se celebrará en los tribunales el acto de conciliación entre el secretario de Organización socialista y la presidenta de Cantabria, quien le acusó de corrupto por ganar una plaza fija para él y para su hermana en el Ayuntamiento de Cartes cuando todavía era alcalde.
-
3Deportes
Las obras de las gradas de La Albericia, en marcha
Las excavadoras ya trabajan en la creación de una rampa de acceso para la maquinaria y el material de unos trabajos que tienen una duración prevista de cuatro meses.
-
4Delitos
La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
Los agentes investigan al presunto autor, un hombre de 28 años, por un delito de hurto.
-
5Economía
Isabel Fernández, de Froxá, Premio Mujer Empresaria 2025
La directiva de la compañía familiar de Cartes recibirá el galardón el 16 de diciembre, en la tradicional gala anual que celebra Admec.
