Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:55

  1. 1

    Fiestas

    Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander

La capital cántabra pone en marcha el viernes día 5 de diciembre la programación de cara a las fiestas, que «combina tradición, innovación y ... solidaridad para quienes más lo necesitan».

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  4. 4

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  5. 5 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7

    Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances
  10. 10

    Las obras del Reina Sofía en Santander avanzan al ritmo comprometido y acabarán en verano de 2026

