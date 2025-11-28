El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

  1. 1

    Sentencia

    Las vejaciones en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 80 y 900 euros

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a las cuatro acusadas de la residencia, que han reconocido los hechos reflejados en las ... grabaciones y han pedido perdón ante las familias, en el marco de un acuerdo de conformidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  6. 6

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  9. 9

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria