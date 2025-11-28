Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a las cuatro acusadas de la residencia, que han reconocido los hechos reflejados en las ... grabaciones y han pedido perdón ante las familias, en el marco de un acuerdo de conformidad.

2 Servicio Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público

El lunes se activa para las líneas de autobús regionales y los servicios municipales y a partir de julio se incorporarán las trenes de Cercanías. En todos los casos, aplica directamente los descuentos ya existentes.

3 Obituario Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE

Estuvo en tres legislaturas al frente del Ayuntamiento y en el Senado entre 1986 y 1996. El funeral se celebrará el sábado, día 29, a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María del Puerto de Santoña.

4 Fútbol «Respeto la opinión de todo el mundo y pido respeto hacia mí»

José Alberto opta por no responder a Luis Miguel Ramis, después de las críticas del entrenador del Burgos al técnico del Racing

5 Agenda de planes La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

Hoy inaugurarán el alumbrado Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar y Suances, mientras que el sábado será el turno de Noja, Villa Europea de la Navidad.