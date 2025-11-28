Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:48
-
1Sentencia
Las vejaciones en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 80 y 900 euros
El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a las cuatro acusadas de la residencia, que han reconocido los hechos reflejados en las ... grabaciones y han pedido perdón ante las familias, en el marco de un acuerdo de conformidad.
-
2Servicio
Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
El lunes se activa para las líneas de autobús regionales y los servicios municipales y a partir de julio se incorporarán las trenes de Cercanías. En todos los casos, aplica directamente los descuentos ya existentes.
-
3Obituario
Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
Estuvo en tres legislaturas al frente del Ayuntamiento y en el Senado entre 1986 y 1996. El funeral se celebrará el sábado, día 29, a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María del Puerto de Santoña.
-
4Fútbol
«Respeto la opinión de todo el mundo y pido respeto hacia mí»
José Alberto opta por no responder a Luis Miguel Ramis, después de las críticas del entrenador del Burgos al técnico del Racing
-
5Agenda de planes
La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos
Hoy inaugurarán el alumbrado Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar y Suances, mientras que el sábado será el turno de Noja, Villa Europea de la Navidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión