Las acusadas piden perdón a las familias, este viernes, antes de ser condenadas en el Juzgado de lo Penal de Santander. DM

Las vejaciones en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a las cuatro acusadas de la residencia, que han reconocido los hechos reflejados en las grabaciones y han pedido perdón ante las familias, en el marco de un acuerdo de conformidad

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:12

Sentencia firme en la causa por las vejaciones cometidas por cuatro auxiliares en la residencia Alborada de Torrelavega. El Juzgado de lo Penal número 3 ... de Santander ha condenado este viernes a las cuatro acusadas de la residencia investigadas por estas vejaciones a usuarios, un caso que comenzó hace dos años tras la denuncia de unas familias. Tras alcanzar las partes un acuerdo de conveniencia y la atenuación de la pena por el reconocimiento de los hechos, tipificados en el artículo 173.4 del Código Penal, la jueza ha emitido sentencia condenatoria firme para las cuatro empleadas: dos de ellas, como autoras de dos delitos continuados leves de vejaciones injustas, condenadas por cada uno de ellos a dos meses y medio de multa a razón de seis euros diarios; otra empleada, por un delito leve de vejaciones injustas, con un mes de multa a razón de seis euros diarios; y la última, como autora de dos delitos de vejaciones injustas, a la pena por cada uno de ellos de un mes de multa y también seis euros diarios. Esas sanciones se quedan en una horquilla que comprende de 180 a 900 de sanción.

Te puede interesar

