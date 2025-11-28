Las vejaciones en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros

Sentencia firme en la causa por las vejaciones cometidas por cuatro auxiliares en la residencia Alborada de Torrelavega. El Juzgado de lo Penal número 3 ... de Santander ha condenado este viernes a las cuatro acusadas de la residencia investigadas por estas vejaciones a usuarios, un caso que comenzó hace dos años tras la denuncia de unas familias. Tras alcanzar las partes un acuerdo de conveniencia y la atenuación de la pena por el reconocimiento de los hechos, tipificados en el artículo 173.4 del Código Penal, la jueza ha emitido sentencia condenatoria firme para las cuatro empleadas: dos de ellas, como autoras de dos delitos continuados leves de vejaciones injustas, condenadas por cada uno de ellos a dos meses y medio de multa a razón de seis euros diarios; otra empleada, por un delito leve de vejaciones injustas, con un mes de multa a razón de seis euros diarios; y la última, como autora de dos delitos de vejaciones injustas, a la pena por cada uno de ellos de un mes de multa y también seis euros diarios. Esas sanciones se quedan en una horquilla que comprende de 180 a 900 de sanción.

Las familias y la residencia solicitaban para las trabajadoras hasta cinco años de prisión, 4.320 euros de multa y 34.000 de indemnización –30.000 para el centro y 2.000 a cada víctima–, por delitos de maltrato habitual y maltrato de obra. Sin embargo, con el acuerdo, y tras disculparse, se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño y finalmente se les ha condenado por delitos de vejaciones injustas y dichas multas.

El reconocimiento de los hechos por parte de las acusadas fue un elemento clave de lo ocurrido este viernes en el Juzgado de lo Penal. Aquí, en la sala de vistas número 2, y admitiendo reconocerse en dichos audios y mostrando su arrepentimiento, las acusadas han pedido perdón tras escuchar las grabaciones que, hace dos años, fueron tomadas por parte de las familias.

La escucha de dichas grabaciones una a una y durante varios minutos ha centrado lo ocurrido en la sala antes del dictamen de la jueza. En ellas, se recopilan diferentes comentarios y formas groseras con las que estas empleadas se dirigieron a dos usuarios. «¡Abre la puta boca!», «¡para coño!», «me cago en Dios», «como vuelvas a hacer eso…», «¡calla la boca!», «que no te levantes joder» o «me cago en mi puta madre» son solo algunos de los comentarios que quedan reflejados en dichos sonidos. Han sido reproducidos uno a uno, con la sala en completo silencio. En uno de ellos, tras manifestar uno de los usuarios que tiene hambre, una de las auxiliares le responde: «pues pincha el culo y saca sangre, o come mierda que ya eres grande».

«Me arrepiento muchísimo»

Ha sido la primera vez que se escuchaban cometiendo dichas vejaciones a usuarios, después de dos años y el inicio de una investigación que ha llegado hasta aquí. «Me reconozco y quería pedir disculpas», «no era consciente», «me arrepiento muchísimo y pido perdón a la familia», «no estoy orgullosa de mi manera de hablar», han entonado una a una, justo antes de la sentencia.