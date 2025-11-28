El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:58

Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador del PSOE, falleció anoche en Cantabria. Figura del socialismo santoñés, se dedicó durante más de veinte años a ... la política activa e institucional, tanto en Santoña como en el Senado. Entró en la política como candidato del PSOE de Santoña a la alcaldía en 1983 y ganó las elecciones. Estuvo en tres ocasiones al frente de la corporación local y en el Senado entre 1986 y 1996. En su última etapa en la política, ocupó el cargo de Director General de Economía, con Ángel Agudo como consejero. Aunque alejado de la primera línea política en los últimos años, nunca dejó de participar activamente.

