Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
Santander
Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:58
Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador del PSOE, falleció anoche en Cantabria. Figura del socialismo santoñés, se dedicó durante más de veinte años a ... la política activa e institucional, tanto en Santoña como en el Senado. Entró en la política como candidato del PSOE de Santoña a la alcaldía en 1983 y ganó las elecciones. Estuvo en tres ocasiones al frente de la corporación local y en el Senado entre 1986 y 1996. En su última etapa en la política, ocupó el cargo de Director General de Economía, con Ángel Agudo como consejero. Aunque alejado de la primera línea política en los últimos años, nunca dejó de participar activamente.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión