Las cinco noticias del día en Cantabria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:01

    Tráfico

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal

La vía en la que se produjo el trágico siniestro, que estaba «muy mojada» en el momento de los hechos, está limitada a 50 ... km/h.

  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
    El mago parte por la mitad al Eibar
    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
    Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña

