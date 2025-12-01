Las cinco noticias del día en Cantabria

La vía en la que se produjo el trágico siniestro, que estaba «muy mojada» en el momento de los hechos, está limitada a 50 ... km/h.

2 Transportes Diez alcaldes urgen la retirada del estudio del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio y piden alternativas «menos agresivas»

Roberto Media: «Da la sensación de que el proyecto está hecho para generar una oposición total».

3 Reconocimiento El Rey entrega a la presidenta de honor de Gullón el Premio a la Trayectoria Empresarial

María Teresa Rodríguez asumió la dirección de la compañía en 1983 y lideró una transformación insólita que llevó a la galletera familiar de Aguilar al imperio internacional en que se ha convertido en la actualidad.

4 Santander La nueva empresa de las basuras invertirá 30,4 millones en maquinaria nueva, la mayoría eléctrica

El Ayuntamiento adjudica este lunes a Acciona-Oxital el servicio de Limpieza Viaria tras casi cuatro años de contrato de emergencia con PreZero. Ahora se abre el plazo de 15 días para que la empresa firme el contrato y el resto de licitadoras presenten recursos.

5 Asociaciones Los Corrales suma un nuevo colectivo a su rico entramado asociativo

El Corraleo toma su nombre de una de las plazas más antiguas del pueblo y que nace para «escuchar a quienes quieran unirse a este ilusionante proyecto».