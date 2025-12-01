Las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:01
-
1Tráfico
Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
La vía en la que se produjo el trágico siniestro, que estaba «muy mojada» en el momento de los hechos, está limitada a 50 ... km/h.
-
2Transportes
Diez alcaldes urgen la retirada del estudio del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio y piden alternativas «menos agresivas»
Roberto Media: «Da la sensación de que el proyecto está hecho para generar una oposición total».
-
3Reconocimiento
El Rey entrega a la presidenta de honor de Gullón el Premio a la Trayectoria Empresarial
María Teresa Rodríguez asumió la dirección de la compañía en 1983 y lideró una transformación insólita que llevó a la galletera familiar de Aguilar al imperio internacional en que se ha convertido en la actualidad.
-
4Santander
La nueva empresa de las basuras invertirá 30,4 millones en maquinaria nueva, la mayoría eléctrica
El Ayuntamiento adjudica este lunes a Acciona-Oxital el servicio de Limpieza Viaria tras casi cuatro años de contrato de emergencia con PreZero. Ahora se abre el plazo de 15 días para que la empresa firme el contrato y el resto de licitadoras presenten recursos.
-
5Asociaciones
Los Corrales suma un nuevo colectivo a su rico entramado asociativo
El Corraleo toma su nombre de una de las plazas más antiguas del pueblo y que nace para «escuchar a quienes quieran unirse a este ilusionante proyecto».
