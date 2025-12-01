El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos contenedores rotos, de reciclaje de plástico y de cartón, en la zona de Valdenoja. Alberto Aja

La nueva empresa de las basuras invertirá 30,4 millones en maquinaria nueva, la mayoría eléctrica

El Ayuntamiento adjudica este lunes a Acciona-Oxital el servicio de Limpieza Viaria tras casi cuatro años de contrato de emergencia con PreZero | Ahora se abre el plazo de 15 días para que la empresa firme el contrato y el resto de licitadoras presenten recursos

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:30

El Ayuntamiento ha adjudicado este lunes el contrato de Limpieza Viaria a Acciona-Oxital por 253 millones durante diez años sin posibilidad de prórroga. De ... esa cantidad, la empresa invertirá 30,4 millones el primer año para adquirir toda la maquinaria necesaria, de la que el 97% serán medios eléctricos (el 62%) o de propulsión de gas natural comprimido (GNC). «Sin emisiones y sin ruido», concreta la concejala Margarita Rojo, que ha anunciado la adjudicación acompañada de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez. Además, el primer año se renovarán todos los contenedores -hay más de 3.000 actualmente, que se ampliarán- y se reparará la recogida neumática (con 500.000 euros) y la soterrada (920.000 euros).

