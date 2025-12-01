La nueva empresa de las basuras invertirá 30,4 millones en maquinaria nueva, la mayoría eléctrica

El Ayuntamiento ha adjudicado este lunes el contrato de Limpieza Viaria a Acciona-Oxital por 253 millones durante diez años sin posibilidad de prórroga. De ... esa cantidad, la empresa invertirá 30,4 millones el primer año para adquirir toda la maquinaria necesaria, de la que el 97% serán medios eléctricos (el 62%) o de propulsión de gas natural comprimido (GNC). «Sin emisiones y sin ruido», concreta la concejala Margarita Rojo, que ha anunciado la adjudicación acompañada de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez. Además, el primer año se renovarán todos los contenedores -hay más de 3.000 actualmente, que se ampliarán- y se reparará la recogida neumática (con 500.000 euros) y la soterrada (920.000 euros).

Al tratarse del contrato más caro del Ayuntamiento, conlleva una cantidad de trámites que demora los plazos más de lo habitual -el contrato de emergencia con PreZero que arrancó en 2021 sigue en vigor-. Por tanto, ahora se abre un periodo de 15 días para que la empresa firme el contrato y, durante ese mismo tiempo, el resto de concesionarias que presentaron ofertas podrán abrir recursos contra el proceso -algo que previsiblemente ocurrirá, dado que es el contrato más abultado del Ayuntamiento-, lo que demoraría varios meses el inicio de los trabajos de Acciona-Oxital en Santander. Así, de no haber recursos, la empresa podría trabajar en dos meses y, si los hay, su llegada podría alargarse hasta mediados de la primavera de 2026. Eso dependerá de la velocidad con la que el Tribunal de Recursos Contractuales (TRC), el órgano ajeno al Ayuntamiento que lo gestiona, tarde en dar respuesta a los posibles recursos que surjan.

Como ha continuado Rojo respecto a la nueva maquinaria, la pequeña sí será 100% eléctrica y el contrato también incluye un programa de mantenimiento y de conservación de todos los vehículos. En cuanto al capítulo de personal, se subroga el 100% del personal actual, asegurando un mínimo de 325 trabajadores. También se garantizan, continúa, «todos los derechos laborales adquiridos» y se colabora con centros especiales de empleo para determinadas tareas dentro del contrato, como Ampros y Amica. En cuanto al seguimiento y control de este contrato, la empresa entregará informes mensuales al Ayuntamiento y se realizarán auditorías económicas a los cinco y a los diez años.

Plan de choque de limpieza

El plan de choque que pondrá a punto el primer año todos los contenedores y maquinaria también hará una limpieza integral de la ciudad y, entre otras cosas, contemplará la limpieza de grafitis, de manchas de grasa en las aceras, de chicles y de cartelería. En ese primer año también se colocará el quinto contenedor para recoger los residuos orgánicos.

Además, la empresa pondrá a disposición de los vecinos 24 puntos limpios de proximidad para recoger residuos como aceite usado, pequeños electrodomésticos, cartuchos de tinta y de tóner, fluorescentes, pilas y acumuladores, cápsulas de café, móviles y cargadores, aerosoles, bombillas, CDs y DVDs, radiografías y luego habrá otros residuos domésticos peligrosos.

En cuanto a la frecuencia de la limpieza, esta oferta ofrece que la combinación del barrido mecánico y el barrido manual garantiza una frecuencia de seis días por semana de barrido en todas las aceras del municipio y una limpieza como mínimo dos veces a la semana con agua. Además, cuenta con refuerzos de mantenimiento por las tardes para repaso en zonas de mayor tránsito. También se pondrá a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil para que manden fotografías de incidencias en contenedores o zonas sucias con la ubicación para que el servicio de limpieza pueda actuar cuanto antes.