Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Martes, 2 de diciembre 2025

1 Industria Nestlé, feliz y dulce aniversario

La fábrica de La Penilla de Cayón, la primera que la multinacional suiza levantó en España, cumple 120 años.

2 In memoriam «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»

Arturo Durán, amigo del hombre ... de 58 años fallecido en un accidente de tráfico en Los Tojos, recuerda a la víctima tras el trágico suceso.

3 Santander Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo» Seis residentes de la urbanización fueron trasladados a Valdecilla por inhalación de humo y otras lesiones después de acudir al aparcamiento para intentar salvar sus vehículos. 4 Sanidad El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas Las personas mayores de edad, con un peso superior a 50 kilos y que gozen de buena salud, pueden acudir al pabellón 13 de Valdecilla o a la unidad móvil. 5 Reivindicaciones La plantilla de Dynasol en Gajano exige la implantación de la jornada continuada Los trabajadores se concentran como protesta ante una cuestión estipulada en el convenio de Repsol Química.

