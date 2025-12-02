El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:27

  1. 1

    Imagen principal - Nestlé, feliz y dulce aniversario
    Industria

    Nestlé, feliz y dulce aniversario

La fábrica de La Penilla de Cayón, la primera que la multinacional suiza levantó en España, cumple 120 años.

  1. 2

    Imagen principal - «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
    In memoriam

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»

Arturo Durán, amigo del hombre ... de 58 años fallecido en un accidente de tráfico en Los Tojos, recuerda a la víctima tras el trágico suceso.

Top 50
  1. 1

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  2. 2

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  3. 3 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  6. 6 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

  10. 10

