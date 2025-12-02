Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 2 de diciembre 2025, 15:27
-
1Industria
Nestlé, feliz y dulce aniversario
La fábrica de La Penilla de Cayón, la primera que la multinacional suiza levantó en España, cumple 120 años.
-
2In memoriam
«Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
Arturo Durán, amigo del hombre ... de 58 años fallecido en un accidente de tráfico en Los Tojos, recuerda a la víctima tras el trágico suceso.
-
3Santander
Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
Seis residentes de la urbanización fueron trasladados a Valdecilla por inhalación de humo y otras lesiones después de acudir al aparcamiento para intentar salvar sus vehículos.
-
4Sanidad
El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
Las personas mayores de edad, con un peso superior a 50 kilos y que gozen de buena salud, pueden acudir al pabellón 13 de Valdecilla o a la unidad móvil.
-
5Reivindicaciones
La plantilla de Dynasol en Gajano exige la implantación de la jornada continuada
Los trabajadores se concentran como protesta ante una cuestión estipulada en el convenio de Repsol Química.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión