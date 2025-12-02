El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bomberos recuperan el vehículo accidentado en Los Tojos. En el círculo, Francisco. DM

«Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»

Arturo Durán, amigo del hombre de 58 años fallecido en un accidente de tráfico en Los Tojos, recuerda a la víctima tras el trágico suceso

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:25

Comenta

Con el dolor de la triste noticia de este lunes todavía presente, Arturo Durán, amigo del hombre de 58 años que perdió la vida este lunes en un accidente de tráfico en Los Tojos ... , recuerda cómo era la figura de Fran y la amistad que les unía. «Le conocí en 2021, coincidimos por cuestiones espirituales en una reunión informal celebrada en su casa», explica. «Nos pasamos un fin de semana largo hablando de mil cosas, arreglando lo humano y lo divino y, a partir de ahí, empezó a construirse una amistad».

