Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El Ayuntamiento detectó el pasado viernes un derrumbe en el alcantarillado, entre los números 33 y 35, por lo que el equipo de gobierno ... del PP está estudiando las diferentes opciones para solucionar la incidencia «con la mayor rapidez posible».

2 Recursos humanos 42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada

Susinos asegura que el operativo de extinción de incendios «no se va a ver en absoluto alterado» y que esas plazas se cubrirán con personal laboral.

3 Hoy y mañana La Aemet avisa del riesgo en la costa para hoy y mañana: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Hasta el viernes por la tarde, Cantabria estará en aviso naranja y amarillo por olas de cinco y seis metros de altura. El tiempo dará un descanso para el puente de diciembre con subida de temperaturas, viento sur y sin precipitaciones.

4 Delitos Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67

Se investiga a dos hombres que intentaron vender en chatarrerías más de 130 kilos de aluminio y cobre, procedente del desmontaje de estas luminarias, que estaban depositadas en la autovía a la espera de ser sustituidas por otras nuevas.

5 Calendario Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026

También levantarán la persiana siete domingos del próximo año: el 4 de enero, el 19 y 26 de julio, el 23 de agosto, el 11 de octubre, el 29 de noviembre y el 27 de diciembre.