Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:01
-
1Santander
La calle Ataúlfo Argenta vuelve a cerrarse al tráfico por tercera vez en dos años sin fecha prevista de apertura
El Ayuntamiento detectó el pasado viernes un derrumbe en el alcantarillado, entre los números 33 y 35, por lo que el equipo de gobierno ... del PP está estudiando las diferentes opciones para solucionar la incidencia «con la mayor rapidez posible».
-
2Recursos humanos
42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
Susinos asegura que el operativo de extinción de incendios «no se va a ver en absoluto alterado» y que esas plazas se cubrirán con personal laboral.
-
3Hoy y mañana
La Aemet avisa del riesgo en la costa para hoy y mañana: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar
Hasta el viernes por la tarde, Cantabria estará en aviso naranja y amarillo por olas de cinco y seis metros de altura. El tiempo dará un descanso para el puente de diciembre con subida de temperaturas, viento sur y sin precipitaciones.
-
4Delitos
Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
Se investiga a dos hombres que intentaron vender en chatarrerías más de 130 kilos de aluminio y cobre, procedente del desmontaje de estas luminarias, que estaban depositadas en la autovía a la espera de ser sustituidas por otras nuevas.
-
5Calendario
Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
También levantarán la persiana siete domingos del próximo año: el 4 de enero, el 19 y 26 de julio, el 23 de agosto, el 11 de octubre, el 29 de noviembre y el 27 de diciembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión