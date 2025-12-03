El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

  1. 1

    Santander

    La calle Ataúlfo Argenta vuelve a cerrarse al tráfico por tercera vez en dos años sin fecha prevista de apertura

El Ayuntamiento detectó el pasado viernes un derrumbe en el alcantarillado, entre los números 33 y 35, por lo que el equipo de gobierno ... del PP está estudiando las diferentes opciones para solucionar la incidencia «con la mayor rapidez posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: Â«Estamos destrozados y tenemos miedoÂ»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  7. 7

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  8. 8 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  9. 9 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
  10. 10

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria